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第157屆布碌崙國殤日大遊行貝瑞吉舉行

記者胡聲橋／紐約即時報導
貝瑞吉舉行第157屆布碌崙國殤日大遊行和陣亡將士紀念活動。(記者胡聲橋/攝影)
貝瑞吉舉行第157屆布碌崙國殤日大遊行和陣亡將士紀念活動。(記者胡聲橋/攝影)

第157屆布碌崙(布鲁克林)國殤日大遊行和陣亡將士纪念活動在貝瑞吉舉行。大遊行聲勢浩大，吸引了包括華人在內的成千上萬居民駐足觀看。各現役軍人和退伍軍人組織、相關社會團體和民選官員出席活動，共同紀念為國捐軀的將士。雖然活動後半段下起了大雨，但遊行者和觀眾都興致不減，有條不紊地完成了所有活動。

布碌崙國殤日大游行是全美歷史最悠久的國殤日紀念活動之一。遊行上午11時開始，隊伍從布碌崙78街交3大道處出發，沿3大道南行至海洋大道(Marine Ave)，再轉入4大道南行至瓊斯公園(John Paul Jones Park)。市警總局、消防局、現役軍人、軍校、童子軍和學校方隊紛紛亮相，有的還自帶樂隊，熱鬧非凡，一些退休軍人組織和公司更是將遊行彩車裝扮得光彩奪目，裝扮的一戰士兵和南北戰爭時期的士兵，市警總局的高頭大馬、軍用吉普和各種老爺車都出現在遊行行列中。遊行者揮舞著國旗，不時向圍觀民眾揮手問候，民眾則以陣陣掌聲和歡呼聲迎接遊行隊伍。

遊行隊伍匯聚到瓊斯公園後，舉行了國殤日紀念活動。內容包括唱國歌、宣誓效忠、向陣亡將士敬獻花圈和升國旗儀式、退伍炮兵施放21響禮炮、軍人和官員講話等。

這次大遊行的主席(Chairman)，空軍退休軍人阿爾布(Raymond P. Aalbue)向所有犧牲的將士致敬，他特別提到了退休軍人的自殺問題，他說美國每天有17-22名退伍軍人自殺，他認為這些士兵也是戰爭的受害者，這個問題必須得到妥善和積極的處理。

這次遊行的總司禮官湯普森(Dean P. Thompson)准將(Brigadier General)發言說，布碌崙人歷來有從軍的傳統，光是布碌崙目前就有5萬4000名退伍軍人，比一些城市的總人口還多；二戰期間，布碌崙總共輸送了30萬子弟兵上前線，最後有將近1萬2000人未能回家。這些人就是國殤日要紀念的人。他還特別感謝軍人家屬的支持，稱軍人家屬是真正的英雄。

國會眾議員瑪麗奧(Nicole Malliotakis)、州參議員郭納德(Andrew Gounardes)、州眾議員鄭永佳(Lester Chang)和布魯克-克拉斯尼(Alec Brook-Krasny)、市議員紀思庭(Justin Brannan)、前市議員李凱健（Ari Kagan）、正競選布碌侖17選區州參議員的陳學理（Steve Chan）、紐約州保守黨行政委員狄鐘琪等各界人士出席當天的游行。

貝瑞吉舉行第157屆布碌崙國殤日大遊行和陣亡將士紀念活動。(記者胡聲橋/攝影)
貝瑞吉舉行第157屆布碌崙國殤日大遊行和陣亡將士紀念活動。(記者胡聲橋/攝影)
貝瑞吉舉行第157屆布碌崙國殤日大遊行和陣亡將士紀念活動。(記者胡聲橋/攝影)
貝瑞吉舉行第157屆布碌崙國殤日大遊行和陣亡將士紀念活動。(記者胡聲橋/攝影)
貝瑞吉舉行第157屆布碌崙國殤日大遊行和陣亡將士紀念活動。(記者胡聲橋/攝影)
貝瑞吉舉行第157屆布碌崙國殤日大遊行和陣亡將士紀念活動。(記者胡聲橋/攝影)
貝瑞吉舉行第157屆布碌崙國殤日大遊行和陣亡將士紀念活動。(記者胡聲橋/攝影)
貝瑞吉舉行第157屆布碌崙國殤日大遊行和陣亡將士紀念活動。(記者胡聲橋/攝影)
貝瑞吉舉行第157屆布碌崙國殤日大遊行和陣亡將士紀念活動。(記者胡聲橋/攝影)
貝瑞吉舉行第157屆布碌崙國殤日大遊行和陣亡將士紀念活動。(記者胡聲橋/攝影)
貝瑞吉舉行第157屆布碌崙國殤日大遊行和陣亡將士紀念活動。(記者胡聲橋/攝影)
貝瑞吉舉行第157屆布碌崙國殤日大遊行和陣亡將士紀念活動。(記者胡聲橋/攝影)
貝瑞吉舉行第157屆布碌崙國殤日大遊行和陣亡將士紀念活動。(記者胡聲橋/攝影)
貝瑞吉舉行第157屆布碌崙國殤日大遊行和陣亡將士紀念活動。(記者胡聲橋/攝影)

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