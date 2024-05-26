我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

曼哈頓地鐵站 遊民投擲燃燒液體 1乘客護未婚妻被燒傷30%

央視「統一文」逼台灣演藝圈表態 這些大咖被點名

曼哈頓地鐵站 遊民投擲燃燒液體 1乘客護未婚妻被燒傷30%

記者鄭怡嫣 / 紐約即時報導
49歲的泰勒近日在紐約地鐵站縱火，調查發現月前他曾犯過類似縱火案件，圖為2月他手持燃燒液體，並涉嫌向站在地鐵1號線站台上的一群乘客縱火。(市警局提供)
49歲的泰勒近日在紐約地鐵站縱火，調查發現月前他曾犯過類似縱火案件，圖為2月他手持燃燒液體，並涉嫌向站在地鐵1號線站台上的一群乘客縱火。(市警局提供)

一名遊民近日在紐約曼哈頓下城地鐵站縱火，造成一名乘客燒傷，他於26日早被警方逮捕，被控縱火、攻擊等罪，調查發現，此人在幾個月前，還曾在地鐵站犯過類似縱火案件。

49歲的泰勒(Nile Taylor)26日早9時35分被警方逮捕，被控縱火、攻擊、威脅他人安全(Reckless Endangerment)、微竊、非法持武以及非法持有被竊物件等八罪，並於當日下午由警局移送法院過堂。

根據警方報告，25日下午2時45分左右，23歲的阿利傑(Petrit Alijaj)與未婚妻乘坐地鐵1號線，正準備從West Houston及Varick街地鐵站下車，前往自由女神像，與其素不相識的泰勒，在這時則涉嫌向阿利傑潑灑燃燒液體。

阿利傑為避免未婚妻受到火燒，用身體抵擋火焰，並用手拍打、試圖撲火，最終他撕下了燃燒的上衣，而泰勒則伺機逃跑。之後，阿利傑被送往紐約長老會醫院接受治療，醫生評估他的身體燒傷面積達30%。

警方則在距離案發地點五個街區之外、近荷蘭隧道(Holland Tunnel)入口處逮捕了泰勒。據悉，他被捕是因為在縱火後，他還在地鐵站台偷了一部手機，警方則通過手機，迅速追蹤並定位到了他的位置。

警方事後調查發現，在今年2月，泰勒還曾在地鐵站犯過類似縱火案件。報告顯示，今年2月5日晚約7時40分，泰勒在西28街地鐵站，向站在地鐵1號線站台上的一群乘客，投擲了一個燃燒液體，隨後他步行逃離現場，去向不明。該案中未有人受傷。

地鐵站 縱火 遊民

上一則

布碌崙「偶然」發現大麻批發店 繳獲數百萬元大麻製品

延伸閱讀

通膨趨緩 道瓊首度觸及4萬點大關 收盤小跌

通膨趨緩 道瓊首度觸及4萬點大關 收盤小跌
悄悄去除DEI概念 企業不再多元掛帥、更注重「包容」

悄悄去除DEI概念 企業不再多元掛帥、更注重「包容」
乘客滿意度調查 達美、西南航空名列前茅

乘客滿意度調查 達美、西南航空名列前茅
首現火焰龍捲風 「龍捲風暴」迎來地上最強風暴

首現火焰龍捲風 「龍捲風暴」迎來地上最強風暴

熱門新聞

紐約州洛克蘭郡逮捕三名偷挖竹筍的華人。(本報資料圖，僅為示意圖)

紐約上州逮捕3名偷挖竹筍的布碌崙華人

2024-05-23 18:02
紐約周四天氣預計惡化，當天中午將有破壞性冰雹和時速60哩的強風侵襲。示意圖。(市長辦公室提供)

60哩強風、冰雹明襲紐約 民眾出行當心

2024-05-22 17:21
傷者疑似是騎過人行道崎嶇不平處(右處)時，失控撞向地面。(記者顏潔恩/攝影)

電動車失控翻倒 紐約華婦頭撞地 腦死命危

2024-05-25 14:22
邱女士遇到租霸卻無計可施，氣得鬱結難解，靠寫字抒發鬱悶，還曾兩度住院。(記者高雲兒／攝影)

9旬老太遇租霸近一年未交租 半夜被敲門恐嚇

2024-05-19 07:23
皇后區郵件盜竊案件頻發，美國郵政應國會眾議員孟昭文要求進行調查，調查發現，郵政內部在該問題上存在嚴重管理不善的問題。(記者顏嘉瑩╱攝影)

紐約皇后區郵件盜竊嚴重 調查結果出爐

2024-05-25 07:19
Section 8住房補助申請，紐約15年來首次開放。(記者劉梓祁／攝影)

提供低收入住房補貼 紐約15年來首次開放Section 8申請

2024-05-21 14:34

超人氣

更多 >
台灣買鹽酥雞變考試？點餐卡「特殊設計」 店員一句話讓中國遊客傻了

台灣買鹽酥雞變考試？點餐卡「特殊設計」 店員一句話讓中國遊客傻了
又當台灣女婿… 汪小菲官宣再婚：下禮拜開始，我也是已婚了

又當台灣女婿… 汪小菲官宣再婚：下禮拜開始，我也是已婚了
全美「成人日照服務」每天不到100元 比療養院便宜

全美「成人日照服務」每天不到100元 比療養院便宜
MLB／舊金山台灣日 黃仁勳穿93號球衣 象徵NVIDIA創辦年分

MLB／舊金山台灣日 黃仁勳穿93號球衣 象徵NVIDIA創辦年分
那英「歌手」排名退到第四 急Call好友當幫手… 網瘋猜：真的是她？

那英「歌手」排名退到第四 急Call好友當幫手… 網瘋猜：真的是她？