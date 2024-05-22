我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

先文攻後武嚇 中國宣布23日台灣金馬周邊軍演

紐約明有強風暴 可能下冰雹 民眾出行當心

法拉盛買兇兩被告被判終身監禁 不得保釋

記者胡聲橋／紐約即時報導
法拉盛買兇殺人案被告張哲被判終身監禁，不得保釋。(檢方提供)
法拉盛買兇殺人案被告張哲被判終身監禁，不得保釋。(檢方提供)

紐約東區聯邦法院法官阿蒙(Carol B. Amon）22日作出判決，分別判處法拉盛買兇殺人案兩名主犯余清明（Qing Ming Yu，音譯，下同）和張哲（Zhe Zhang)終身監禁，不得保釋，兩人還被判賠償受害者家屬103萬5000元。

本案自從開庭以來，受害者顧欣(Xin Gu)的父母每次開庭都到庭旁聽，這次也不例外，顧欣的不少親友這次也來了。顧欣父親身穿黑色服裝，紅著眼圈；顧欣的母親身著一身白色衣服，還用一個白色的髮卡，將頭髮攏到腦後。庭審過程中，顧欣母親始終低聲啜泣，有時又忍不住放聲哭泣，令觀者動容。

顧欣父親當庭發表聲明說，兒子被害1960多個日日夜夜以來，他和顧欣的母親感覺如萬箭穿心，生不如死，天天忍受煎熬，他們感到痛苦、憤怒和絕望。眼看有著大好前程的優秀的兒子被惡魔慘無人道地殺害，他們要求嚴懲罪犯，讓正義得到伸張，以慰兒子在天之靈。顧欣的父親最後哭泣著說，「我和媽媽永遠思念你，我的兒子！」法官宣判後，顧欣的父母和其他親友激動地相擁在一起。

被告余清明和張哲當天都身穿淺灰綠色囚服出庭。張哲的律師還為代理人做了最後的辯護，但法官說此案證據確鑿、有力駁回了辯護。法官宣布刑期後，兩名被告的臉上都沒有什麼表情。庭審結束後，余清明與律師團隊擁抱，張哲與律師團隊握手，表示感謝。

22日下午開庭後，法官首先提出了給受害者家屬的賠償問題，控辯雙方經過辯論，法官最後將賠償金額鎖定為103萬5000元。

余清明和張哲於2023年10月被陪審團裁定犯有雇凶殺人罪(Murder for hire)和陰謀殺人罪(Conspiracy to murder)。本案槍手阿卜魯另案審理。今年4月，陪審團裁定阿卜魯有罪。法庭將另擇時間，宣布量刑。法庭還將在稍後的日期，宣布對本案污點證人尤悠和David Yu的刑期。

受害人顧欣因為離開原雇主余清明另創新公司，余清明決定進行報復。2019年2月12日凌晨，顧欣在法拉盛大滿貫KTV門口遭行刑式槍殺，此案震驚美國華社。

法拉盛買兇殺人案被告余清明被判終身監禁，不得保釋。(檢方提供)
法拉盛買兇殺人案被告余清明被判終身監禁，不得保釋。(檢方提供)

法拉盛

上一則

60哩強風、冰雹明襲紐約 民眾出行當心

下一則

郭文貴涉詐騙10億元案開庭 先挑陪審員 如定罪將關20年

延伸閱讀

開發花旗球場 皇后區百餘居民聯名致信

開發花旗球場 皇后區百餘居民聯名致信
三大公共圖書館集會 反對削減預算

三大公共圖書館集會 反對削減預算
兩性幸福關係講座 助亞裔女性活出自己

兩性幸福關係講座 助亞裔女性活出自己
曹朱聯誼會13年 1200人聯歡

曹朱聯誼會13年 1200人聯歡

熱門新聞

來自廣州的黎同學和從香港前來的母親。(記者劉梓祁／攝影)

盼留美國…紐大華生畢業努力求職 最看重能否擔保抽籤

2024-05-15 21:00
邱女士遇到租霸卻無計可施，氣得鬱結難解，靠寫字抒發鬱悶，還曾兩度住院。(記者高雲兒／攝影)

9旬老太遇租霸近一年未交租 半夜被敲門恐嚇

2024-05-19 07:23
兩名警員直奔地鐵站，在列車進站前將癲癇發作的男子救起。(擷自YouTube@New York Post)

列車來了…男子命懸一線 紐約警員跳入地鐵軌道救人

2024-05-16 14:20
中獎人李琦麗。(取自紐約州樂透局官網)

紐約2華婦喜中樂透 戴口罩分別領走200萬、300萬

2024-05-17 18:45
警方通緝該名涉嫌性侵女童的男子。(市警提供)

走路上學經8大道 布魯克林女童遭色狼性侵

2024-05-18 15:43
在亞當斯和市教育總監班克斯(David C. Banks)的領導下，紐約市公校逐漸走向擇優錄取路線。(記者范航瑜／攝影)

紐約公校重回擇優錄取 華人讚：很高興放棄荒謬政策

2024-05-15 14:45

超人氣

更多 >
新航客機遇亂流 華人機長:他們可能忘記這項重點

新航客機遇亂流 華人機長:他們可能忘記這項重點
好市多生日派對30元美食全包 南加華人躍躍欲試

好市多生日派對30元美食全包 南加華人躍躍欲試
iPhone被偷縱火報復燒錯屋 釀5死 亞裔少年恐坐牢60年

iPhone被偷縱火報復燒錯屋 釀5死 亞裔少年恐坐牢60年
女兒一年不肯上學母親沒輒 帶去餐廳打雜竟有神奇翻轉

女兒一年不肯上學母親沒輒 帶去餐廳打雜竟有神奇翻轉
美債空頭重整旗鼓 債劵交易員再次懷疑FED今年會降息兩次

美債空頭重整旗鼓 債劵交易員再次懷疑FED今年會降息兩次