我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

胖貓跳江案反轉？警：譚女非戀愛詐欺 死者姊操控輿論

第三屆亞裔傳統文化大遊行曼哈頓舉辦 亞當斯出席

第三屆亞裔傳統文化大遊行曼哈頓舉辦 亞當斯出席

記者許君達／紐約即時報導
市長亞當斯(右三)與中國總領事黃屏(左三)參與遊行。(記者許君達／攝影)
市長亞當斯(右三)與中國總領事黃屏(左三)參與遊行。(記者許君達／攝影)

第三屆「紐約亞太裔傳統文化大遊行」19日在曼哈頓中城的第六大道舉辦，包括市長亞當斯(Eric Adams)在內的多名民選官員出席，數十個團體參與了遊行。參與者中，以華人團體為多數，也有來自印尼、韓國、越南裔和孟加拉裔社區的團體。

亞當斯表示，亞裔社區是紐約這座多元都市的重要組成部分，值得舉辦這樣一場遊行為自己驕傲。主辦方美國繁榮華埠總會行政總監田士鋭則對亞當斯對於亞裔社區的重視表達了感謝，並呼籲在場選民繼續投票支持亞當斯。除亞當斯外，來自紐約的多名華裔民選官員，包括州參議員曲怡文、州眾議員鄭永佳和市議員莊文怡也到場支持。華裔國會議員孟昭文受邀，但因故未能出席。此外，著名華裔刑偵專家李昌鈺也受邀出席了活動。

中國駐紐約總領事黃屏表示，美國亞裔應該更加團結，這樣才能在仇恨情緒依舊未有衰減的氛圍中更好地自我保護。除黃屏外，印度尼西亞和印度兩國駐紐約的副領事也出席了遊行活動。主辦方透露，來自馬來西亞、泰國、韓國等亞洲國家的外交機構也獲得了邀請。

今年的遊行規模與去年相比有所縮減，但依舊有近30個亞裔團體參加，其中包括華人僑團、社區組織、商業機構以及其他亞裔族群的團隊。

歷屆大遊行都積極參與的華埠共同發展機構(Chinatown Partnership)今年照例參加。行政總監陳作舟介紹，他們今年與紐約詩畫琴棋會和紐約漢服社共同組隊參加，會在花車上展示中華傳統書法和漢服表演，還會在沿途向參觀者發放極富中餐館特色的「幸運餅乾」。陳作舟說，在亞裔群體開始在美國紮根落戶的一百多年來，這才是第三次「聚在一起」，非常難得。機構董事傅先清表示，華人社區愈發壯大，「一代比一代更好」，希望華人和整個亞裔未來能夠真正作為紐約市的「主流」出現在歷史舞台上。

越南裔美國人社區聯盟的段女士表示，他們參與遊行不僅是代表在美國的越南人，也希望與其他亞洲族裔的團體聯歡。當日參與遊行的越南裔團體不僅展示了越南的傳統服裝與舞蹈，同時也在花車上寫滿了對於越南民主和人權的呼籲。

韓裔社區參與。(記者許君達／攝影)
韓裔社區參與。(記者許君達／攝影)
美國華人社團積極參與。(記者許君達／攝影)
美國華人社團積極參與。(記者許君達／攝影)
華人社區組織參與遊行。(記者許君達／攝影)
華人社區組織參與遊行。(記者許君達／攝影)
華人身著民族服裝參與遊行。(記者許君達／攝影)
華人身著民族服裝參與遊行。(記者許君達／攝影)
著名華人刑偵專家李昌鈺(亞當斯身旁者)也受邀出席。(記者許君達／攝影)
著名華人刑偵專家李昌鈺(亞當斯身旁者)也受邀出席。(記者許君達／攝影)
第三屆「紐約亞太裔傳統文化大遊行」在曼哈頓舉行。(記者許君達／攝影)
第三屆「紐約亞太裔傳統文化大遊行」在曼哈頓舉行。(記者許君達／攝影)
印尼裔社區參與遊行。(記者許君達／攝影)
印尼裔社區參與遊行。(記者許君達／攝影)
華人僑團參與遊行。(記者許君達／攝影)
華人僑團參與遊行。(記者許君達／攝影)

亞裔 越南 亞當斯

上一則

9旬老太遇租霸近一年未交租 半夜被敲門恐嚇

延伸閱讀

班克斯對話教師工會 推介新閱讀課程

班克斯對話教師工會 推介新閱讀課程
落選免費學前班 數千家長怒

落選免費學前班 數千家長怒
新水電局長 年薪75萬勝總統

新水電局長 年薪75萬勝總統
她佔了這個公務職缺 年薪高過市長、州長甚至美國總統

她佔了這個公務職缺 年薪高過市長、州長甚至美國總統

熱門新聞

紐約39歲男子帕克斯在紐約街頭用皮帶勒昏一名女子，並把她拖到路邊強暴。(擷自YouTube@NY Post)

紐約皮帶勒頸強暴犯落網 舉報人是他親生母親

2024-05-12 17:54
一名挺巴勒斯坦哥大畢業生在領取到文憑封皮後，隨即將其撕爛。(擷自哥倫比亞大學官網)

哥大挺巴畢業生在典禮上撕爛文憑封皮 獲熱烈歡呼

2024-05-13 14:09
來自廣州的黎同學和從香港前來的母親。(記者劉梓祁／攝影)

盼留美國…紐大華生畢業努力求職 最看重能否擔保抽籤

2024-05-15 21:00
兩名警員直奔地鐵站，在列車進站前將癲癇發作的男子救起。(擷自YouTube@New York Post)

列車來了…男子命懸一線 紐約警員跳入地鐵軌道救人

2024-05-16 14:20
中獎人李琦麗。(取自紐約州樂透局官網)

紐約2華婦喜中樂透 戴口罩分別領走200萬、300萬

2024-05-17 18:45
邱女士遇到租霸卻無計可施，氣得鬱結難解，靠寫字抒發鬱悶，還曾兩度住院。(記者高雲兒／攝影)

9旬老太遇租霸近一年未交租 半夜被敲門恐嚇

2024-05-19 07:23

超人氣

更多 >
大連女孩遠嫁台灣...婆婆下廚煮麻辣鍋猛夾菜 她甜蜜示愛

大連女孩遠嫁台灣...婆婆下廚煮麻辣鍋猛夾菜 她甜蜜示愛
遲到100年 賓大建築系向林徽因頒發畢業證書

遲到100年 賓大建築系向林徽因頒發畢業證書
伊朗總統萊希直升機墜落 大霧中搜救人員也失聯

伊朗總統萊希直升機墜落 大霧中搜救人員也失聯
谷歌陳立人殺妻凶宅上市 開價212萬 經紀寫了1句話

谷歌陳立人殺妻凶宅上市 開價212萬 經紀寫了1句話
9旬老太遇租霸近一年未交租 半夜被敲門恐嚇

9旬老太遇租霸近一年未交租 半夜被敲門恐嚇