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走路上學經8大道 布魯克林女童遭色狼性侵

記者顏潔恩／紐約即時報導
警方通緝該名涉嫌性侵女童的男子。(市警提供)
警方通緝該名涉嫌性侵女童的男子。(市警提供)

布碌崙(布魯克林)華人聚集的8大道日前發生一起針對未成年少女下手的性侵案件，一名外族裔男子在大街上隔著衣物觸碰一名九歲女童的私密處，引發當地華社譁然；管轄當地的市警66分局目前已發布消息，呼籲民眾提供線索，讓色狼盡早落網。

該案件發生於16日早上7時45分許，一名步行上學的九歲女童經過8、9大道交59街一帶時，突然一名陌生男子朝她走近，趁女童未反應過來，男子隔著衣物碰觸她的的私密部位，接著拔腿離開現場；因涉及未成年孩童，警方未透露太多受害者的訊息，但色狼大白天在華社街道上作出這種事，令許多華裔家長感到氣憤，也引發對孩子安全的擔憂。

一名華裔家長表示，8大道一早便很熱鬧、街道上人來人往，有人趕著上班、或出門購物，學童獨自步行上課算是很常見的現象；如今發生這種案件，令家長不得不警惕、任何時候都要留心孩子，同時也要做好教育工作，提高他們對陌生人的戒備。

據警方通緝圖，色狼疑似是一名西語裔男子，身高介於5呎6吋至7吋、膚色較淺、中等身材，犯案時身穿一件灰色連帽衛衣、牛仔褲；警方呼籲民眾若有任何線索或見到體貌特徵相似者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

8大道 華裔 布碌崙

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