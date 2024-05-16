從亞馬遜到紐約小車行均涉銷違規鋰電池 增火災風險

威爾遜電動自行車鋪(Wilson's E-Bike)在2月的兩次檢查中因存放改裝電池被市消防局處以民事傳票。(取自市消防局X平台帳號)

電動車 火災事故頻發，不合規格的電池是罪魁禍首。儘管紐約市 已出台嚴格的電池管理條例，但據媒體「THE CITY」16日公布的紀錄，從亞馬遜 、百思買(BestBuy)和目標百貨(Target)等大型經銷商，再到小型電動車行，普遍無視市府開具的電池安全傳票(summons)，仍大搖大擺出售不合規的電池。

市消費者和勞工保護局(DCWP)局長馬玉伽(Vilda Vera Mayuga)稱，由於各州法律不同，線上銷售的鋰電池目前處於灰色地帶。儘管紐約嚴打改裝鋰電池，但消費者仍可通過網購買到這些違規電池。

去年9月，該局發現亞馬遜有三款疑似非法的電池將運往紐約市，遂發出「停止並終止」(cease and desist)警告，要求亞馬遜提供這些設備的安全認證證據，在來來回回多次談判和溝通後，卻未處以任何罰款。截至16日，該局表示亞馬遜仍未合規。

小型車行更是由於數量眾多而難以監管。位於雷哥公園(Rego Park)的Wilson's E-Bike的店主陳偉(Wei Chen，音譯)，在2月的兩次檢查中，因存放改裝電池被市消防局發具民事傳票。月前，消防人員還在位於布碌崙弗萊布許大道(Flatbush Ave.)的電動車舖內逮捕了華男劉天亮(Tian Liang Liu, 音譯)，控罪包括鋰電池儲存和充電不安全而違反消防法規。

馬玉伽表示，儘管市府已經取得了一些進展，但仍有較大阻礙。市議會3月通過法案，允許該局暫關屢教不改的商店，「這不僅是執法問題，還是安全問題。我們希望零售商能夠遵守規定，這樣我們就不必一次次地複查。」