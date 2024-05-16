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從亞馬遜到紐約小車行均涉銷違規鋰電池 增火災風險

記者范航瑜／紐約即時報導
威爾遜電動自行車鋪(Wilson's E-Bike)在2月的兩次檢查中因存放改裝電池被市消防局處以民事傳票。(取自市消防局X平台帳號)
威爾遜電動自行車鋪(Wilson's E-Bike)在2月的兩次檢查中因存放改裝電池被市消防局處以民事傳票。(取自市消防局X平台帳號)

電動車火災事故頻發，不合規格的電池是罪魁禍首。儘管紐約市已出台嚴格的電池管理條例，但據媒體「THE CITY」16日公布的紀錄，從亞馬遜、百思買(BestBuy)和目標百貨(Target)等大型經銷商，再到小型電動車行，普遍無視市府開具的電池安全傳票(summons)，仍大搖大擺出售不合規的電池。

市消費者和勞工保護局(DCWP)局長馬玉伽(Vilda Vera Mayuga)稱，由於各州法律不同，線上銷售的鋰電池目前處於灰色地帶。儘管紐約嚴打改裝鋰電池，但消費者仍可通過網購買到這些違規電池。

去年9月，該局發現亞馬遜有三款疑似非法的電池將運往紐約市，遂發出「停止並終止」(cease and desist)警告，要求亞馬遜提供這些設備的安全認證證據，在來來回回多次談判和溝通後，卻未處以任何罰款。截至16日，該局表示亞馬遜仍未合規。

小型車行更是由於數量眾多而難以監管。位於雷哥公園(Rego Park)的Wilson's E-Bike的店主陳偉(Wei Chen，音譯)，在2月的兩次檢查中，因存放改裝電池被市消防局發具民事傳票。月前，消防人員還在位於布碌崙弗萊布許大道(Flatbush Ave.)的電動車舖內逮捕了華男劉天亮(Tian Liang Liu, 音譯)，控罪包括鋰電池儲存和充電不安全而違反消防法規。

馬玉伽表示，儘管市府已經取得了一些進展，但仍有較大阻礙。市議會3月通過法案，允許該局暫關屢教不改的商店，「這不僅是執法問題，還是安全問題。我們希望零售商能夠遵守規定，這樣我們就不必一次次地複查。」

報版字多可刪16日，國會眾院也以壓倒性多數，通過了一項由國會參議員舒默(Chuck Schumer)和國會眾議員托雷斯(Ritchie Torres)共同發起的提案，要求美國消費品安全委員會制定鋰電池標準。目前尚不清楚參院將何時審議該提案，但發起者強調該提案得到了參眾兩院及兩黨的支持。

雷哥公園(Rego Park)的威爾遜電動自行車鋪(Wilson's E-Bik...
雷哥公園(Rego Park)的威爾遜電動自行車鋪(Wilson's E-Bike)的店主陳偉(Wei Chen，音譯)。(取自市消防局X平台帳號)

亞馬遜 電動車 紐約市

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