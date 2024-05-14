皇后區珠寶竊賊偷六家 面臨最高15年刑期

皇后區地區檢察官辦公室日前指控一名男子涉嫌從去年12月開始，在三個月時間內竊取皇后區的數家珠寶店，其還涉嫌在2021年參與一起涉案金額超過17萬元的重竊案，罪成他將面臨最高15年監禁。(皇后區地檢處提供)

皇后區 地區檢察官辦公室日前指控一名男子涉嫌從去年12月開始，在三個月時間內竊取皇后區的數家珠寶店，其還涉嫌在2021年參與一起涉案金額超過17萬元的重竊案，罪成他將面臨最高15年監禁。

報住在史泰登島 的39歲男子斯莫爾斯(Aaron Smalls)日前在皇后區刑事法院過堂，被控重竊等罪，他涉嫌在去年12月至今年2月間，從六家商店偷走昂貴的珠寶，商品價值超過5萬元；根據指控，斯莫爾斯的作案手法是向珠寶店店員要求看一件貴重的珠寶， 一拿到商品，他就立刻取走珠寶、跑出商店。

據悉，第一次案件發生在2023年12月14日下午，斯莫爾斯在傑克森高地羅斯福大道的HR gold and Diamond，使用這種策略偷走了價值約4369元的兩條金鏈。一周後，斯莫爾斯從艾姆赫斯特(Elmhurst)羅斯福大道的Queens Pawn & Jewelry，偷走了一條價值約2400元的金鏈。2023年12月28日晚，他欺騙了可樂娜Gold Tower USA Inc.的一名店員，偷走了一條價值約2萬元的金鏈，金鏈上有一個刻有耶穌像的大吊墜。

今年元旦，斯莫爾斯在阿斯托利亞(Astoria)的Zales店，偷走了一條金鏈和一個手鐲，總價值約為1萬7000元。2月6日，他從牙買加大道上的黃金珠寶商店內，偷走了兩條價值約9000元的金鏈。

斯莫爾斯於8日在皇后大道的木邊汽車旅館(Woodside Motel)，被皇后區逮捕令小組(Queens Warrant Squad)逮捕；之後，調查人員將他與2021年9月26日的一起重大案件聯繫起來，當時他從雷哥公園第63大道的Simon and Son Jewelers珠寶店偷走了25條總價值約12萬元的金鏈。 另外，他還曾因涉嫌於2021年8月3日，在皇后區可樂娜(Corona)毆打一名男子並偷走他的銀行卡，而被指控搶劫、重大盜竊罪和襲擊罪。