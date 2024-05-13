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哥大挺巴畢業生 在典禮上撕爛文憑 獲熱烈歡呼

世界新聞網王若馨／即時報導
一名挺巴勒斯坦哥大畢業生在領取到畢業證書後，隨即將其撕爛。(擷自哥倫比亞大學官網)
一名挺巴勒斯坦哥大畢業生在領取到畢業證書後，隨即將其撕爛。(擷自哥倫比亞大學官網)

哥倫比亞大學一名挺巴勒斯坦畢業生，在舞台上把剛領到的畢業證書當場撕爛。

由於校園反以情緒高漲，哥倫比亞大學在取消大型畢業典禮後，各科系自上周起舉辦較小型的畢業典禮；不過上周五在社會工作系畢業典禮上，部分學生仍利用上台機會示威，有學生披巴勒斯坦頭巾、舉抗議標語、揮巴勒斯坦旗等。

其中一名畢業生不僅將高舉自己扣上塑膠手銬的雙手，還當場把剛領到的畢業證書撕成兩半扔到地上。

據紐約郵報，這名畢業生名為塔西斯·莎樂美(Tarsis Salome)，當她把畢業證書撕掉時，台下響起熱烈歡呼聲。

另一名畢業生馬利哈·費爾魯茲(Maliha Fairooz) 在畢業帽上，寫著哈馬斯領導人阿爾納謝(Mazen Jamal Al -Natsheh)的名字。

與其成反比的是台上的教師們，非常鎮靜地完成所有儀式，也未對這些學生的抗議行為作出反應。

哥倫比亞大學因安全顧慮取消了原定5月15日舉行的全校畢業典禮，該校校園自4月17日被大批示威者占領，警方兩度應校方要求進入校園進行驅離，包括5月1日逮捕占領漢彌爾頓大樓的數百名示威者。

影片來源：YouTube New York Post

巴勒斯坦 哥倫比亞大學

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