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紐約長島台灣市集登場 珍奶、蔥油餅、滷肉飯…美食吸人潮

記者劉梓祁／紐約即時報導
紐約「台灣市集」，長島市登場。(記者劉梓祁╱攝影)
紐約「台灣市集」，長島市登場。(記者劉梓祁╱攝影)

紐約市已舉辦多年、以推廣台灣美食為宗旨的台灣市集(Taiwan Fest)，於11日在皇后區長島市文化實驗場(C-LAB)舉辦本年首場活動，邀請約30個商家參展，展示從傳統小吃如珍珠奶茶、蔥油餅到創新甜點等多樣台灣美食，吸引大量當地居民和遊客到場。

作為擁有20餘年歷史的台灣市集，本次活動共有28個商家參與，所銷售小食包括珍珠奶茶、臭豆腐、滷肉飯和水煎包等。此外，市集中還設有文化展演區，邀請生活在紐約的台灣歌手吉莉兒(Jilliyeah)和探戈舞者周穎蕾(Mandy Chou)等人進行現場表演。

紐約「台灣市集」，設文化展演區。(記者劉梓祁／攝影)
紐約「台灣市集」，設文化展演區。(記者劉梓祁／攝影)

台灣市集策畫人許伯丞表示，希望透過不斷舉辦的市集活動，在紐約這一國際都市中展示台灣豐富多元的文化和美食，且活動每年都會引進新的商家和其它創新元素，令參加民眾不僅能享受到美味的食物，還能深入體驗台灣的文化和藝術。他說，與其它地域的美食相比，台灣飲食在本地的影響力尚未達到最理想的水平，因此需通過活動匯聚相關業者，從而提升公眾對台灣美食的認知。

策畫人許伯丞介紹參與商家。(記者劉梓祁／攝影)
策畫人許伯丞介紹參與商家。(記者劉梓祁／攝影)

據介紹，台灣市集的前身為2002年開始舉辦的「台灣巡禮文化藝術節」(Passport to Taiwan Festival)所衍伸的前導活動，後者每年皆在曼哈頓聯合廣場(Union Square)舉辦，以慶祝美國國會於1999年頒定「台美傳統周」。本年，巡禮文化藝術節將於5月26日(周日)舉辦。

主辦方還指，台灣市集將延續傳統，在未來每月於文化實驗場舉辦，下次活動時間為6月8日(周六)。許伯丞還指，舉辦此活動另一目的，是鼓勵在美的新一代台胞積極創業，從攤位中學習獲取經驗，以培養更多未來台灣美食商家。

長島市 紐約市 皇后區

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