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垃圾桶夾海鮮賣 紐約布碌崙華人商家怨無證攤販衛生差

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垃圾桶夾海鮮直接賣 布碌崙華人商家抱怨無證攤販衛生差

記者顏潔恩／紐約即時報導
據林錚所述，無證攤販從垃圾桶內夾出海鮮食品賣給顧客。(林錚提供)
據林錚所述，無證攤販從垃圾桶內夾出海鮮食品賣給顧客。(林錚提供)

布碌崙(布魯克林)無證攤販的問題嚴重，10日有當地華裔餐飲業者向州參議員曲怡文反映，8大道無證攤販的食品衛生問題堪憂，希望民意代表採取行動；該名業者表示，曾看到無證攤販從街邊垃圾桶裡夾出海鮮食品賣給顧客，相當不衛生，希望公眾為了健康著想，斟酌考慮是否要掏錢消費。

在8大道經營餐館多年的林錚表示，無證攤販的食品衛生問題應受到民眾的關注。他表示，曾有一次目睹，一名販賣螃蟹的攤販為避免市清潔局執法人員的審查，將螃蟹「寄放」在路邊的垃圾桶內；該名執法人員走過其攤位前，看見銷售箱子裡沒什麼物品便離開，在對方走後，攤販再從垃圾桶裡夾出這些螃蟹繼續賣。

林錚說道，無證攤販賣的食品沒有安全保障，不僅經常在沒有戴手套的情況下徒手抓食物，這些食物長期暴露在外、沒有遮蓋，路人經過時，口沫容易沾到食物上；另外，市府也限制合法商家販賣的食物必須有嚴格的溫度管控，例如華氏41度的食品只能在室溫裡最長放置兩個小時，可無證攤販賣的涼拌菜從早上擺到晚上，也不管賣給顧客的時候食物是否還新鮮。

儘管無證攤販的食品衛生堪憂，但據林錚觀察，有些顧客絲毫不介意，仍然很願意掏錢出來買，「不只是普通民眾，有些穿著制服的醫生、護士，午餐都會過去買。」

曲怡文聽聞此事後，同意這是個棘手的問題，認為無證攤販食品的最大問題，是沒有經歷食品管理局的審查，很有可能不符合安全規定，一些關鍵問題如，他們是否在乾淨的環境中準備和烹飪食品、材料來源等都不得而知，一旦吃出問題很難追究責任；她強調，仍需對社區進行教育宣導工作，為了自身的健康，建議民眾選擇有營業執照的商家購買食品。

華裔商家向曲怡文反映社區問題。(記者顏潔恩 / 攝影)
華裔商家向曲怡文反映社區問題。(記者顏潔恩 / 攝影)

8大道 布碌崙 華裔

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