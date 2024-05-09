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霍楚授權紐約市立法機構 降低特殊區域限速

記者許君達／紐約即時報導
州長霍楚簽署「山米法案」，未來紐約市的行車限速將進一步降低。(州長辦公室提供)
州長霍楚簽署「山米法案」，未來紐約市的行車限速將進一步降低。(州長辦公室提供)

旨在鬆綁紐約市自行設定行車限速權限的「山米法案」(Sammy’s law)，9日由紐約州霍楚(Kathy Hochul)簽署通過生效；此後，紐約市的立法機構可以將市內大部分路段的最高限速進一步降至每小時20哩、甚至15哩，以此保障行人安全。

2013年一名12歲男童埃克斯坦(Sammy Cohen Eckstein)在布碌崙(布魯克林)被一輛超速行駛的汽車撞擊致死，「山米法案」名字的由來因他而起；此前，紐約市必須依法遵照紐約州的規定，將車輛最高限速定在每小時25哩，無法繼續降低，經過維權人士多年的努力，促使該法生效，為紐約市自行制定的車輛限速政策鬆綁。

據「山米法案」，紐約市將被允許把住宅區域的街道限速降至每小時20哩，而在學校、老人中心等特殊地點周邊，限速將可低至每小時15哩；這些限制不適用於曼哈頓以外、單向擁有三條及以上車道的道路，這些道路將依舊沿用此前每小時25哩的限速。

據悉，新的限速標準根據美國汽車協會交通安全基金會(AAA Foundation for Traffic Safety)的報告而定，報告指出，如果行人被時速25哩的汽車撞擊，會面臨12%的死亡風險和30%的重傷風險；而如果撞擊時速降至23哩，死亡風險會將至10%，如果限速降到每小時20哩，導致行人死亡的機率又會大大降低。

霍楚表示，紐約市去年共有101人在交通事故中喪命，只要降低車速，這一數字就能大大減少；她強調，地方政府和立法機構對於本地情況最為了解，他們比州府的官僚更知道如何限速才能更好地保護居民，因此州府有必要放權給地方政府。

紐約市長亞當斯(Eric Adams)對州府的放權予以肯定，他表示，紐約人走在自己的街道上應該享有安全，而「山米法案」則有助於讓紐約人自行決定，該如何設置適當的限速規定。

紐約市 紐約州 霍楚

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