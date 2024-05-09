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「天上人間」前老闆覃輝獲刑7個月 判刑後被遞解出境

記者胡聲橋／紐約即時報導
中國億萬富翁覃輝紐約獲刑7個月並被遞解出境。（取材自微信）
中國億萬富翁覃輝紐約獲刑7個月並被遞解出境。（取材自微信）

北京夜總會「天上人間」前老闆，曾名列「富比世」雜誌億萬富豪榜、香港星美文化創辦人覃輝9日被紐約東區聯邦法院判處七個月監禁，罪名是以他人名義提交政治獻金、移民欺詐以及偽造身份證件。56歲的覃輝已於今年3月認罪。作為認罪協議的一部分，覃輝同意放棄他通過詐騙手段獲得的永久居留身份。覃輝將在判刑後立即被遣送出境，因為從2023年10月2日起，覃輝已被關押七個月。

法庭文件顯示，從2021年12月至2022年12月，覃輝以他人的名義向多名民選官員或候選人捐款1萬1600元，其中包括一名紐約市民選官員候選人、紐約東區一名國會眾議員、以及羅德島州一名國會議員候選人的競選委員會。覃輝同意向那些被借用名義的人償還他們支付的政治獻金。

作為認罪協議的一部分，覃輝還承認於2019年4月向美國移民局提交了虛假的合法永久居民(LPR)身分申請。覃輝在申請合法永久居民時發誓，他從未使用過另一個名字，實際上，一名中國政府官員給了他李木林(Muk Lam Li音譯)的化名。從2008年到提交申請美國合法永久居民期間，覃輝用這個化名獲得了包括香港身分證、中國身分證和香港護照在內的各種身分證明文件。2017年9月左右，覃輝還使用這個化名從中國向美國銀行帳戶轉帳500多萬元，其中一部分用於購買覃輝居住的曼哈頓豪華公寓。 

覃輝還承認騙取駕駛執照。2020年12月，覃輝開車從紐約前往佛羅里達州，用假冒的佛州住址在佛州公路安全和機動車輛局(FLHSMV)申請了駕照。他聲稱自己是佛州居民，但實際上，他當時是紐約長島老韋斯特伯里(Old Westbury)和曼哈頓居民，根本沒有在佛州居住。覃輝拿到佛州駕照後，向銀行和一家機動車保險公司出示過該駕照，作為身分證明。

2023年9月22日，覃輝前妻向警方報告說，覃輝對她家暴。警察趕到現場後逮捕了覃輝，他之後獲得保釋。同年10月2日，覃輝再次被捕。

紐約東區聯邦檢察官皮斯(Breon Peace)在聲明中說，「覃輝公然藐視美國的政治和移民制度，欺騙政府機構，最終被判犯有重罪並被監禁。今天，他將被驅逐出美國」。

中國億萬富翁覃輝紐約獲刑七個月並被遞解出境。(紐約東區聯邦法院網站)
中國億萬富翁覃輝紐約獲刑七個月並被遞解出境。(紐約東區聯邦法院網站)

佛州 移民局 駕照

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