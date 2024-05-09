我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約17歲少女遭刺頸身亡 兇嫌在緬街地鐵站被逮

川普18歲兒子拜倫 獲選共和黨佛州無選區代表

紐約17歲少女遭刺頸身亡 兇嫌在緬街地鐵站被逮

記者尤昱程／紐約即時報導
46街地鐵站8日發生謀殺事件，17歲少女遭刺頸身亡。(記者尤昱程/攝影)
46街地鐵站8日發生謀殺事件，17歲少女遭刺頸身亡。(記者尤昱程/攝影)

皇后區陽邊(Sunnyside)8日晚間發生一起駭人聽聞的謀殺案，兩名青少女疑因起了爭執，其中一名十幾歲的女性以利刃朝另名17歲女子頸部行刺，目前兇嫌正接受調查，而被害者則在當日送抵醫院時宣告不治。

根據管轄陽邊等地的市警108分局，8日晚間9時30分左右，一名女子涉嫌以利刃刺殺另名17歲女子，地點位於皇后大道(Queens Blvd)和46街的地鐵站附近；警員抵達時，看到一名17歲的女性頸部被刺傷倒在血泊中，緊急救護人員將受害者送往紐約市艾姆赫斯特醫院(NYC Health + Hospitals/Elmhurst)，醫院人員宣布受害者死亡。

警方表示，這兩名少女發生了爭執，兇嫌行刺後在現場丟下了兇器並逃離，後來警方在法拉盛緬街(Main St)地鐵站逮捕一名嫌疑人並正在進行相關調查，目前尚不清楚是什麼原因引發了這場致命的衝突，而受害者的身分也尚未公布。

居住在陽邊的華人民眾鄭女士表示，這個案件讓她感到不安。她說，陽邊的兩個地鐵站，40街與46街周邊小商店林立，一直比較安全，也很少發生惡性事件，居民大都是守本分的新移民，近年來華人也是愈來愈多；「一名少女被刺死在夜晚9點實在讓人難以想像，從未聽說陽邊有這樣的兇殺案件，希望警察全力緝兇。」

46街地鐵站白天是民眾休息聚會的場所。(記者尤昱程/攝影)
46街地鐵站白天是民眾休息聚會的場所。(記者尤昱程/攝影)

據警方，這是48小時內紐約市傳出第二起青少年被殺害的事件。7日下午，曼哈頓蘇活區(Soho)的附近的五星級的多明尼克飯店(Dominick Hotel)庭院裡，有名16歲少年頭部遭兇嫌開槍身亡，據警方了解，事件發生原因也為雙方發生爭執，而槍手和一名幫兇騎上一輛紐約市公共自行車(CitiBike)逃跑，目前仍然在逃。

影片來源：YouTube FOX 5 New York

地鐵站 紐約市 華人

上一則

紐約破獲零售竊案 犯罪團夥曼哈頓開店倒賣百萬贓物

延伸閱讀

不只向高中生索討裸照 電影《你的名字》製片人涉買春20名少女

不只向高中生索討裸照 電影《你的名字》製片人涉買春20名少女
北港朝天宮媽祖遶境巡禮美國 分靈紐約花蓮慈惠堂

北港朝天宮媽祖遶境巡禮美國 分靈紐約花蓮慈惠堂
全美最大 紐約市去年房租漲速為工資七倍

全美最大 紐約市去年房租漲速為工資七倍
台虎媽暴怒當街大喊「跪下」少女裸雙膝跪路口 警方回應了

台虎媽暴怒當街大喊「跪下」少女裸雙膝跪路口 警方回應了

熱門新聞

紐約蘇活區發生槍擊案，一名16歲少年遭槍擊身亡。(擷自X@Citizen NYC)

紐約16歲少年 光天化日下遭單車槍手爆頭身亡

2024-05-07 19:43
李朋懷出示的合約，車行老闆Kenny李說，簽約前務必看清楚合約上的細則。(記者尤昱程/攝影)

賣車講一半？紐約華人無證客聲稱被騙 車行：別踩這個坑

2024-05-03 14:32
上千名挺巴勒斯坦示威者6日下午衝向紐約大都會博物館，意圖阻撓大都會藝術博物館慈善晚宴(Met Gala)，示威者衝破警方防鎖線，現場一度陷入混亂。(擷自YouTube@FREEDOMNEWS TV)

挺巴示威者進攻Met Gala 燒國旗、破壞一戰紀念碑

2024-05-07 14:44
從去年10月到今年3月底，居住在紐約州的無證客共收到1萬6533個司法驅逐令，僅次於德州的2萬4410個。(路透)

無證客太多 紐約州發1.6萬驅逐令

2024-05-06 06:19
涉及攻擊他人的四名華男。(市警提供)

紐約布碌崙華男俱樂部遭圍毆 酒瓶砸頭重傷…警通緝這4人

2024-05-04 13:36
身著黑衣黑褲的非洲裔男子對西語裔男子揮拳相向，西語裔男子嘴裡冒血。(金山提供)

紐約法拉盛水果店外3非裔把西語裔打到吐血 嚇壞華人老闆

2024-05-03 19:28

超人氣

更多 >
5月財運好到讓人眼紅 「3生肖」滾滾進帳、不富不行

5月財運好到讓人眼紅 「3生肖」滾滾進帳、不富不行
南加母親帶孩子溪邊野餐 4歲姊、2歲弟全淹死

南加母親帶孩子溪邊野餐 4歲姊、2歲弟全淹死
怕被下毒？正在吃藥？習近平訪法自帶黑杯引猜測

怕被下毒？正在吃藥？習近平訪法自帶黑杯引猜測
「富士康案一場騙局」拜登宣布在威州同地蓋33億數據中心

「富士康案一場騙局」拜登宣布在威州同地蓋33億數據中心
台灣飛加州航班 兩男暴力鬥毆 空姐霸氣勸架

台灣飛加州航班 兩男暴力鬥毆 空姐霸氣勸架