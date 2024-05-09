紐約17歲少女遭刺頸身亡 兇嫌在緬街地鐵站被逮

46街地鐵站8日發生謀殺事件，17歲少女遭刺頸身亡。(記者尤昱程/攝影)

皇后區陽邊(Sunnyside)8日晚間發生一起駭人聽聞的謀殺案，兩名青少女疑因起了爭執，其中一名十幾歲的女性以利刃朝另名17歲女子頸部行刺，目前兇嫌正接受調查，而被害者則在當日送抵醫院時宣告不治。

根據管轄陽邊等地的市警108分局，8日晚間9時30分左右，一名女子涉嫌以利刃刺殺另名17歲女子，地點位於皇后大道(Queens Blvd)和46街的地鐵站 附近；警員抵達時，看到一名17歲的女性頸部被刺傷倒在血泊中，緊急救護人員將受害者送往紐約市 艾姆赫斯特醫院(NYC Health + Hospitals/Elmhurst)，醫院人員宣布受害者死亡。

警方表示，這兩名少女發生了爭執，兇嫌行刺後在現場丟下了兇器並逃離，後來警方在法拉盛緬街(Main St)地鐵站逮捕一名嫌疑人並正在進行相關調查，目前尚不清楚是什麼原因引發了這場致命的衝突，而受害者的身分也尚未公布。

居住在陽邊的華人 民眾鄭女士表示，這個案件讓她感到不安。她說，陽邊的兩個地鐵站，40街與46街周邊小商店林立，一直比較安全，也很少發生惡性事件，居民大都是守本分的新移民，近年來華人也是愈來愈多；「一名少女被刺死在夜晚9點實在讓人難以想像，從未聽說陽邊有這樣的兇殺案件，希望警察全力緝兇。」

46街地鐵站白天是民眾休息聚會的場所。(記者尤昱程/攝影)

據警方，這是48小時內紐約市傳出第二起青少年被殺害的事件。7日下午，曼哈頓蘇活區(Soho)的附近的五星級的多明尼克飯店(Dominick Hotel)庭院裡，有名16歲少年頭部遭兇嫌開槍身亡，據警方了解，事件發生原因也為雙方發生爭執，而槍手和一名幫兇騎上一輛紐約市公共自行車(CitiBike)逃跑，目前仍然在逃。

影片來源：YouTube FOX 5 New York