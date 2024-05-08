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皇后區這家電影院熄燈 華人懷念

記者高雲兒／紐約即時報導
許多華裔民眾都對該電影院的關閉，表示十分突然。(取自電影院官網)
許多華裔民眾都對該電影院的關閉，表示十分突然。(取自電影院官網)

皇后區大學點多功能影院(College Point Multiplex Cinemas)在7日正式關閉，不少華人影迷在當天前往影院打卡，以作最後告別；據悉，美國電影院數量逐年下降，專家稱，更多人選擇在家看電影。

該電影館的網站上刊登了關閉的消息，「我們很遺憾地告訴你，大學點電影院要關門了。多年來，我們很高興為皇后區社區提供優質的電影服務。由於一項業務決定，2024年5月7日將是我們影院運營的最後一天。」

許多華裔民眾都表示十分突然。一位帶著孩子的張女士說，「這是在我心中最好的電影院，座位舒服，好停車，隨時下班都能來放鬆，而且門口還有遊戲機，孩子不會覺得單調」，她特地在7日當天前來支持，買了兩張電影票；還有一位在紐約長居30多年的王先生說，這家電影院曾經很風光，「20年前看速度與激情1和2的時候，大家都開著自己的改裝車去看，整個停車場像車站一樣」。

也有一些民眾好奇關閉的原因。據悉，該電影院地塊的所有者三角股份公司(Triangle Equities)獲得了5000萬元貸款，用於拆除電影院，建造一個大型倉庫，作為分銷、運輸和運輸中心。

20多年來，美國的電影院數量持續下降。根據在線數據公司Statista的數據，2000年，美國有近7000家電影院，到2020年，美國電影院數量約為5800家。而由於過去多年電影院的疫情影響，該數字可能更少。

紐約大學電影研究教授波蘭(Dana Polan)說，這些年來，看電影的習慣已經發生了變化，尤其是隨著流媒體的興起，「現在你可以在家裡重複看很多遍，你可以分段看，你可以在你想看的時候看。」

據悉，擁有並經營大學點多功能影院的National Amusements公司，也將關閉其位於布朗士的分店，最後一天營業時間是本月28日。

皇后區的大學點多功能影院(College Point Multiplex Cin...
皇后區的大學點多功能影院(College Point Multiplex Cinemas)7日正式關閉。(記者高雲兒／攝影)
皇后區的大學點多功能影院(College Point Multiplex Cin...
皇后區的大學點多功能影院(College Point Multiplex Cinemas)7日正式關閉。(記者高雲兒／攝影)
該電影館的網站上刊登了關閉的消息。(電影院官網截圖)
該電影館的網站上刊登了關閉的消息。(電影院官網截圖)

電影院 大學點 皇后區

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