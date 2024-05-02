堵車費配套 市府擬增公車、單車專用道

堵車費即將開收，市府擬增公車和單車專用道。(記者劉梓／攝影)

將對曼哈頓 交通狀況造成重大變革的堵車費 計畫，目前已得到大都會 運輸署(MTA)批准，並確定從6月30日起開始實施，但仍有批評者指，當局未配有完善公共交通設施，以應對收費所帶來影響；為此，市交通局(DOT)2日發布報告，表示計畫擴建37個公交、自行車和行人設施項目。

市交通局長羅格貴茲(Ydanis Rodriguez)表示，因堵車費預計將減少曼哈頓中城和下城的行車數量，市府將重新規畫街道空間，使乘坐公車、使用單車和步行的市民在通勤過程中「更安全、更快速、更可靠」。他說，當局已為做出此調整準備有「十餘年」。

交通局發言人指，此計畫目的為幫助前往曼哈頓60街以南收費區內的市民，以更便捷的方式在區域內活動。根據當前提案，交通局計畫在曼哈頓34街設立公車優先車道以提升高峰時段的行車速度，目前車速僅為每小時5哩或更低。

報告寫到，目前考慮中的方案，除在34街「關鍵路段」畫出公車專用道外，還將允許卡車和乘用車在其中通行。交通局預計，將從本年底開始啟動公車優先車道的「社區規畫工作」。

交通局稱，通過能增加公車速度的優先通道，可為通勤者進入和離開收費區域的更多便利。此外，當局還計畫為皇后區山坡大道(Hillside Ave.)、木港大道(Woodhaven Blvd.)和格蘭德大道(Grand Ave.)，以及布碌崙(布魯克林)的教堂大道(Church Ave.)、弗萊布許大道(Flatbush Ave.)和國王高速路(Kings Highway)，進行公車車道改善工程。

此外，當局還計畫在曼哈頓79街和96街之間增加橫向公交服務，以及增設其它交通選項。同時，報告還提出改進史泰登島(Staten Island)內的單車道，並在曼哈頓第三、第六、第七和第十大道內增加更多有圍擋的單車道。