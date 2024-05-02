我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疫情後4年屋崙再現「金光黨」騙局 亞裔被騙10萬

洛縣華人殺姪案量刑：史德運連續2個終身監禁

消防局來搜查 皇后區華人電單車店突爆炸

記者高雲兒／紐約即時報導
市消防局近日對該店家進行搜查，發現店家仍在店裡非法拼裝、修改或修復鋰電池。(取自市消防局Instagram)
市消防局近日對該店家進行搜查，發現店家仍在店裡非法拼裝、修改或修復鋰電池。(取自市消防局Instagram)

紐約市消防局近日搜查皇后區一家華人電單車店時，一塊電池當場爆炸，所幸無人受傷；消防局已經逮捕該名華人店主，同時沒收許多非法電池，該名華人將被提告危害公共安全等罪名。

據悉，這家被搜查的店位於皇后區森林小丘(Forest Hills)，在今年2月，市消防局(FDNY)就曾聯合多部門搜查該商家，發現其涉嫌非法組裝電池包、更換舊的鋰電池結構，還查獲60個電池組和數百個單獨的鋰電池以及幾十輛電單車和機車，店主也收到警告並被罰。

店主陳經理在2月被搜查時回應，堅稱該店並未違規，解釋店內許多鋰電池為顧客維修後遺留，否認有售賣鋰電池的行為。他提到，由於紐約市成本太高，他沒必要改裝鋰電池，強調店裡銷售的都是「中國製造」的松下(Panasonic)電池，價格合理且質量可靠。

在4月29日，市消防局再次搜查該店，稱店家仍在店裡非法拼裝、修改或修復鋰電池，由於未經過驗證或檢測，一旦發生爆炸或自燃，後果將一發不可收拾。這些電被池形容為高度危險、店家亂拼亂湊的「科學怪人電池」(Frankenstein batteries)。

紐約市消防局表示，他們的此次行動，共發現了80輛電動自行車和其他小移動設備，其中一些被使用過且正被修理，還有兩個工具箱，裡面有282個鋰電池，這些電池主要是被用來組裝未經認證的電池組；在消防官員將電池收集並放入危險品桶中時，其中一個電池爆炸並起火，無人在小火災中受傷。

陳經理因為一系列違規行為被逮捕，包括使用二手零件非法改裝電池和非法儲存汽油等，並被提告一級危害公共安全(reckless endangerment)和危害財產(Reckless Endangerment of Property)等罪名，陳經理在本月1日回應說，「我們什麼都沒做。」

據悉，他是紐約市最近針對電單車零售商打擊行動中逮捕的第二人。市消防局的數據顯示，紐約市去年有18人死於鋰電池火災，是近20年來火災死亡人數最多的一年。

紐約市消防局近日在皇后區一家華人電單車店進行搜查時，一塊電池當場爆炸，所幸無人受...
紐約市消防局近日在皇后區一家華人電單車店進行搜查時，一塊電池當場爆炸，所幸無人受傷。(取自市消防局Instagram)
市消防局近日逮捕銷售非法鋰電池的華人店主，他將被提告危害公共安全等罪名，圖為店主...
市消防局近日逮捕銷售非法鋰電池的華人店主，他將被提告危害公共安全等罪名，圖為店主陳經理。(取自市消防局Instagram)

紐約市 華人 皇后區

上一則

F-1車神在紐約第五大道炫技「聽說市長叫我別這麼做」

延伸閱讀

台中已婚大叔豪華汽車旅館丟命 同房輕熟女急求助消防局

台中已婚大叔豪華汽車旅館丟命 同房輕熟女急求助消防局
皇后區民事法官候選人 米勒募款餐會 華人支持者眾

皇后區民事法官候選人 米勒募款餐會 華人支持者眾
州府地下室改住宅15試點 皇后區僅占1挨批

州府地下室改住宅15試點 皇后區僅占1挨批
鋰電池火災頻發 紐約市議會提案助災戶「歸家」

鋰電池火災頻發 紐約市議會提案助災戶「歸家」

熱門新聞

哥大挺巴學生拒絕撤離，學生代表之一Sueda Polat發言。(擷自YouTube@Associated Press)

「反抗有理，哥大去死！」示威學生拒絕撤離 警方待命

2024-04-29 16:41
一對夫婦在去年花了200萬元在道格拉斯頓購買退休房產，卻因為遭遇租霸，在近半年後仍然無法搬入。圖為示意圖。(路透)

紐約皇后區租霸嫌14萬「搬家費」太少 續霸占200萬豪宅

2024-04-26 17:50
曾加愛的親戚(右)向亞總會求助。(記者顏潔恩／攝影)

奧州大麻種植場工作 紐約華男意外去世 親戚發動捐款

2024-04-28 14:11
張棟志26日分享目前發生在華社多項身分盜竊、殺豬盤等詐騙手法，提醒民眾注意。(記者顏潔恩／攝影)

華裔探員張棟志 拆解殺豬盤等3大詐騙伎倆

2024-04-27 06:24
經營20幾年的長江超市，傳出暫時歇業的消息。(記者尤昱程/攝影)

紐約法拉盛經營20幾年 長江超市25日起暫歇業

2024-04-25 17:43
圖為「2024年紐約孔廈櫻花季」。(記者范航瑜／攝影)

華埠孔子大廈櫻花被盜 「史無前例」令人震驚

2024-04-25 21:30

超人氣

更多 >
Meta工程師年薪50萬 分享履歷和面試成功訣竅

Meta工程師年薪50萬 分享履歷和面試成功訣竅
新州男逼6歲兒高速跑步 面臨一級謀殺指控

新州男逼6歲兒高速跑步 面臨一級謀殺指控
柏金包身價只漲不跌 原來是有「無可奉告」的潛規則

柏金包身價只漲不跌 原來是有「無可奉告」的潛規則
郵輪旅行4個月 她靠什麼每月還有4萬元進帳？

郵輪旅行4個月 她靠什麼每月還有4萬元進帳？
死亡人數激增 廣東梅州高速公路塌方已48人罹難

死亡人數激增 廣東梅州高速公路塌方已48人罹難