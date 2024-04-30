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紐約市府喊話少數族裔 樂觀看財政收入

記者劉梓祁／紐約即時報導
市府預算主任吉哈，對市府財政感樂觀。(截自線上會議)
市府預算主任吉哈，對市府財政感樂觀。(截自線上會議)

紐約市長亞當斯(Eric Adams)近日提交市府2025財年執行預算，總額共計1116億元，其中重點投資兒童教育和公共安全等領域，但也遭批評指未恢復予圖書館等設施撥款；為此，市長少數族裔媒體及社區辦公室(MOECM)4月30日表示，市府正努力填補由移民危機所造成財政缺口，並對未來財政收入持樂觀預期，部分教育計畫也已經恢復。

根據新預算案，有多個項目資金得以恢復，包括3歲幼兒班和學前班資金，以及重啟市警(NYPD)學院課程等。亞當斯表示，預算案可視為對新冠疫情和移民浪潮的應對措施，且新財年將削減約30%用於庇護客的支出，預計將共節省超過20億元費用。

對此，市府預算主任吉哈(Jacques Jiha)4月30日在召開少數族裔媒體記者會時表示，市府早前因庇護客不斷增加和聯邦補助資金到期而「出現前所未有的預算缺口」，但當局已通過一系列節約支出和資源分配手段，令情況得到改善。儘管如此，此前因預算限制所取消的項目，並未全數在預算案中得以恢復，例如公共圖書館資金。

吉哈指，儘管目前仍存在有預算漏洞，但市府希望在「不提高稅收、不裁員和不造成主要服務中斷的情況下」完成資源分配，因此有一部分曾被暫停的服務得以恢復，但仍有一部分有待解決。他說，預計未來數年將出現強勁的經濟增長，從而增加市府收入。

市府預計，2026年至2028年的財年預算缺口分別為55億元、55億元和57億元。吉哈表示，儘管數額均超過50億元，但此數字為「合理且可控」的數額。他舉例說，新預算案較早前版本增長有22億元，原因便為2024財年經濟活動強於預期和2025財年的經濟前景改善。

此前有教育人士擔憂指，聯邦新冠疫情援助金失效將導致多個教育計畫停滯。對此，吉哈表示預算案已解決此問題中的主要困難，如資助識字障礙項目等。同時，預計將有9200萬元用於支持全市三歲幼兒班計畫擴展，以及7400萬元以雇用近500名校內社工和心理諮詢師，和1000萬元用於雙語教育。

預算 亞當斯 疫情

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