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山米法案終通過 紐約市將可自行決定道路限速

記者尤昱程／紐約即時報導
紐約州參議員劉醇逸今天與立法委員、街道安全倡導者和交通暴力受害者一同慶祝通過了「山米法案」，並呼籲紐約市迅速實施該法案。(記者尤昱程/攝影)
紐約州參議員劉醇逸今天與立法委員、街道安全倡導者和交通暴力受害者一同慶祝通過了「山米法案」，並呼籲紐約市迅速實施該法案。(記者尤昱程/攝影)

紐約州參議員劉醇逸30日攜廖怡君(Allison Liao)車禍受害家屬等路權團體於法拉盛宣布，紐約州政府2025財年預算中正式通過「山米法案」(Sammy’s Law)；旨在授權紐約市權利自行決定，將特殊的交通緩和區域，從速限每小時25英里降至每小時20英里，以及每小時15英里降至每小時10英里。

劉醇逸說，廖怡君年僅3歲就被一位駕駛因分心而撞死，發生在她身上的悲劇是我們從來都沒有想過的，事件發生過後的10年來，她的家屬從沒有放棄為路權爭取的努力；他表示，感謝家屬為推動「山米法案」的貢獻，該法案終於在上周由州長霍楚簽署通過，期待紐約市可以盡快做出改變。

廖怡君(Allison Liao)於2013年10月6日下午5:30車禍身亡，當時她和她的祖母正在緬街(Main St)夾櫻桃大道(Cherry Avenue)的十字路口的斑馬線上行走，但而肇事司機賽德哈(Abu-Zayedeha)卻在左轉時因分心撞到了廖怡君的祖母並輾過了廖怡君。

廖怡君的父親廖熙珮(Hsi-Pei Liao)說，這是一個很漫長的過程，這麼年輕的一個生命就這樣被奪走，希望這個法案能確保我們的小孩在上學路上能夠安全；講到情緒激動處時，廖熙珮不禁哽咽中斷了發言，「讓我們一起繼續創造這個改變。」

而除了劉醇逸，該法案的主要發起人，紐約州參議員霍伊曼(Brad Hoylman-Sigal)也到了現場支持。他說，感謝受害家屬把這個悲痛化為前進的力量，促使這項法案通過，「山米法案對於街道安全是一個能夠改變遊戲規則的重要元素，因為它終於允許紐約市設定自己的速限。」

2020年，霍伊曼提出了這個常識交通安全立法(common-sense traffic safety legislation)，以紀念這位2013年被超速駕駛者撞擊身亡的山米(Sammy Cohen Eckstein)，他在13歲生日幾個月前不幸喪生。

根據報告顯示，2024年第一季度是自2014年實施「零死亡願景」(Vision Zero)以來車禍死亡最多的一年，目前為止共有60人死於交通事故而皇后區的交通事故死亡人數更佔五大區比例中的最高數字37%。

廖怡君的母親譚佩恩(Amy Tam Liao)說，降低速限可以拯救生命，而山米法案將保護無數紐約人免受交通暴力的傷害；她表示，這10年來遇到過很多挑戰，經歷了無數的對話和會議，推動這項法案從不是為了要為誰添麻煩，只是為了讓大家安全，「你的方便沒有比我們小孩的安全更重要。」

劉醇逸表示，紐約市長亞當斯(Eric Adams)也相當支持這項法案，「紐約人真的不需要開這麼快，保護我們安全最好的方式，開慢一點，就是開慢一點。」

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