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為紐約低收者提供低價家庭網絡法案 電信巨頭阻撓

記者范航瑜／紐約即時報導
紐約州可以繼續推進此前被否決的一項法案，強制提供商向低收入居民提供低至每月15元的寬帶服務。(記者范航瑜／攝影)
紐約州可以繼續推進此前被否決的一項法案，強制提供商向低收入居民提供低至每月15元的寬帶服務。(記者范航瑜／攝影)

聯邦上訴法院(federal appeals court)日前裁定，紐約州可以繼續推進此前被否決的一項法案，該法案要求網路服務提供商向低收入居民提供低價寬帶服務，可低至每月15元，但招致多家電信巨頭強烈反對。電信行業團體表示，他們將採取下一步法律行動維護權益。

2021年，州議會作為預算的一部分批准通過了該法案，迫使電信公司為部分低收入紐約居民提供每月最低15元的寬帶服務，否則將面臨州府的罰款。此案遭到法院叫停，但曼哈頓的聯邦第二巡迴上訴法院日前推翻了此前一家下級法院的裁決。

電信行業團體對這項法律提起訴訟，稱此法案將大大加大他們的支出。他們在一份聲明中寫道：「我們對法院的決定，以及紐約州對競爭行業的價格監管感到很失望。這一裁決不僅阻礙了我們國家基礎設施所需的投資，而且還可能危及許多地區寬帶運營的可持續性。」就在低價寬帶政策生效前幾天，一項下級法院的裁決最終阻止了該法案的實施。

據商業媒體CNET，紐約市寬帶的平均價格約為每月40元，但也有一些小眾運營商提供20到30元的費率。大型網際網路提供商的寬帶價格則普遍高於40元。Verizon的家庭網路服務Fios以高速和穩定聞名，但起步價就高達60元。

支持者辯稱，寬帶網路已成為一項重要的基礎設施，而這項政策將為低收入居民提供訪問互聯網的可負擔途徑。去年4月，州長霍楚(Kathy Hochul)曾於聯邦參議員舒默(Chuck Schumer)和陸天娜(Kirsten Gillibrand)聯合宣布紐約州獲得1億元聯邦撥款，為更多低收入家庭提供寬帶上網服務。

低收入 紐約州 紐約市

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