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紐約15元堵車費來了「6月30日凌晨」準時開收

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紐約15元堵車費來了 「6月30日凌晨」準時開收

記者范航瑜／紐約即時報導
堵車費將於6月30日凌晨的12時00分正式生效。圖為從布碌崙進入曼哈頓的曼哈頓大橋。(記者范航瑜／攝影)
堵車費將於6月30日凌晨的12時00分正式生效。圖為從布碌崙進入曼哈頓的曼哈頓大橋。(記者范航瑜／攝影)

在一片爭議聲中，堵車費終於敲定了最終實施日期。26日，大都會運輸署(MTA)執行長利博(Janno Lieber)宣布，堵車費將於6月30日(周日)凌晨的12時00分正式生效。

由於堵車費將於周日的凌晨開啟，首批用戶只需支付3.75元的夜間費用。從周日早上9時到晚上9時，車輛才需支付完整的15元費用。但從7月1日起，堵車費將會回歸工作日費率，從早5時至晚9時收費為15元。

利博表示，隨著春天氣溫回暖，在曼哈頓下城看到不少遊客和市民，都是乘坐公共交通來曼哈頓；他說，有超過90％的人到60街以南的中央商務區，都是靠步行、騎車，以及最主要的，乘坐公共交通。

MTA表示，堵車費每日能夠為收費區減少約10萬輛車輛，緩解交通擁堵和空氣汙染，其收入還將用於資助交通投資。

對於這一時間點，紐約出租車工人聯盟執行董事德賽(Bhairavi Desai)提出反對。他表示7月和8月是出租車淡季。很多人紐約人會選擇外出度假，留在紐約的市民也大多選擇步行外出；「在夏季的淡季期間，很多司機每天都在路上平民尋找乘客，幾乎無法生存。我們需要州長立即介入，而不是在堵車費到來後才行動。」

還有分析人士指出，由於目前有關堵車費的爭議和訴訟不斷，堵車費未必能在6月30日準時開始施行。

據了解，目前至少有五起與堵車費相關的訴訟正在進行中，包括由史泰登島區長、新州州長、新州李堡市市長、華埠代表李翠珊所發起反堵車費組織，以及居住在砲台公園城(Battery Park City)的下城居民代表華裔歌手陳麗莎(Elizabeth Chan)。

MTA還在同日推出了一個全新門戶網站，提供關於折扣或豁免資格的信息。豁免包括低收入折扣計畫、殘障人士豁免計畫、緊急車輛、公車以及專門的政府車輛等。更多資訊可上https://congestionreliefzone.mta.info/。

此外，紐約州還將為居住在收費區的低收入司機提供稅收抵免。州財政廳將會在今年秋季公布有關稅收抵免的資訊。

堵車費 低收入 MTA

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