48小時清場…哥大再下最後通牒 挺巴學生：不會撤退

哥大師生僅被允許從側門出入校園，校門處嚴格查驗身分證明，非該校人員禁止入內。(記者許君達／攝影)

哥倫比亞大學的挺巴學生運動進入第七日，校園內的占領活動持續。23日晚間校方在將當日午夜設定為清場最後期限後，隨後又不只一次將期限延長以換取談判時間。24日早上，最後通牒的時間改為48小時。對於此前流傳的「國民兵 將入校鎮壓」的說法，州長霍楚 (Kathy Hochul)予以否認。

針對不斷升級的局勢，哥大 副校長Ben Chang於22日下午召開記者會，稱校方一直在與學運組織方商議解決方案。然而當日晚間，校長沙菲克(Minouche Shafik)則發送校內電郵警告，如果當日午夜之前無法談判成功，校方將不得不「考慮其他方案」，這一通知被學運參與者解讀為最後通牒。在學運通訊群組內，有人發布消息稱國民兵「有可能」會在當夜進入校園驅散營地，並呼籲支持者前往校內支援。

不過，擁有國民兵調兵權的霍楚則在當日的一場無關記者會後否認派兵的傳言，並呼籲各方為事態降溫。

23日凌晨，學運群組內流傳的照片顯示，大量人員聚集在哥大廣場的帳篷營地外，其他社群平台上的學運帳號也稱有「上千人」到場。在23日零時沙菲克宣布的「最後通牒」到期時，學運群組發布消息稱，「通牒」已改為當日早8時。

據報導，哥大校方24日凌晨發布了一份聲明，稱經過連夜談判，清場的期限延長為48小時，以便爭取時間進行更有建設性的討論。校方還稱學運的組織方同意撤除部分帳篷，並要求校外人員離場。不過，本次學運的主要組織方「哥大撤資種族隔離運動」(CUAD)24日下午在其官方社群平台帳號上發布消息表示，紮營占領活動不會撤退，還稱校方的「怯懦的威脅不會分化我們」。

一位匿名的哥大華人留學生透露，24日校內的抗議者「聽說減少了很多」，但據她目測，人數並未減少。

哥大的學生運動影響範圍覆蓋全美。根據學運組織24日發布的最新消息，「常春藤聯盟」內另一成員布朗大學也已開始有學生在校內紮營示威、聲援哥大以及加薩走廊巴勒斯坦人。而眾院議長強生(Mike Johnson)據報也將於24日走訪哥大，但截至發稿時，尚未得到進一步相關消息。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點