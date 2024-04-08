我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

前蘋果華人工程師啟動「半自駕」自撞亡 特斯拉與家屬和解

日全食縮時攝影 體驗太陽消失「天暗瞬間」

瑪麗奧籲紐約市 停止建設酒店式遊民所

記者胡聲橋／紐約即時報導
國會眾議員瑪麗奧舉行記者會，呼籲廢除相關土地利用法律，停止建設酒店式遊民所。(記者胡聲橋/攝影)
國會眾議員瑪麗奧舉行記者會，呼籲廢除相關土地利用法律，停止建設酒店式遊民所。(記者胡聲橋/攝影)

國會眾議員瑪麗奧(Nicole Malliotakis)8日在布碌崙(布魯克林)舉行記者會，與社區人士共同呼籲市議會廢除相關土地利用法律，停止建設酒店式遊民所。她還呼籲遊民所在選址前要舉行公聽會，並實施最低居住年限要求。

市政府原計畫在班森賀86街2501號建設一個遊民所，為150名遊民提供臨時住所，其中包括有心理健康問題的人。由於這個選址附近有六所學校，還有許多商店和居民區，這個方案遭到了社區居民的強烈反對。

瑪麗奧8日在該選址舉行記者會，呼籲市議會廢除2018年通過的相關土地利用法律，該法允許在沒有納入任何社區意見的情況下將酒店改造成遊民所。根據紐約市遊民服務局提供的數據，與紐約市簽約的酒店遊民所的日租金從55元到385元不等，高端的酒店遊民所一個房間的月租金超過1萬1150元。與此相對照，紐約市每月平均房貸為2991元，平均房租為3741元，遊民所非常昂貴。

她表示，酒店遊民所業主現在唯一的目的就是與市政府簽訂利潤豐厚的合同，掠奪納稅人的血汗錢，惡化社區的生活質量，瑪麗奧說，現在問題的焦點不再是幫助個別遊民，為他們提供改變生活的資源，而是利用現行法律的漏洞，從遊民的不幸中牟利，這是最需要關注的。

瑪麗奧稱，遊民所合同欺詐案在全國各地都呈上升趨勢。本月初，紐約市一名承包商承認從價值1200萬元的遊民所合同中挪用資金。去年10月，兩名男子被發現將一家幫助遊民的非營利機構的資金轉移到他們自己的公司，合謀從紐約市騙取了5000多萬元。

瑪麗奧除了呼籲市政府廢除2018年的相關法律外，還要求遵循紐約州法律，在遊民所選址決定前舉行公聽會，並實施兩年或兩年以上的最低居住年限要求，防止有人為了免費住遊民所搬到紐約來，然後由納稅人為他們支付費用。瑪麗奧把遊民所比作人的倉庫，她說，與其把人關進倉庫，市政府應該把精力和資源集中用於更永久和更可持續的解決方案，比如支持性住房和經濟適用房。

國會眾議員瑪麗奧舉行記者會，呼籲廢除相關土地利用法律，停止建設酒店式遊民所。(記...
國會眾議員瑪麗奧舉行記者會，呼籲廢除相關土地利用法律，停止建設酒店式遊民所。(記者胡聲橋 / 攝影)

遊民 紐約市 租金

上一則

圖輯╱紐約客爭睹日食

下一則

增加紐約免費公車試點？ MTA潑冷水：逃票嚴重、注定虧本

延伸閱讀

防範取款機詐騙 紐約市警109分局教學

防範取款機詐騙 紐約市警109分局教學
聖荷西首用AI探測遊民營地 灣區其他城市尚未跟進

聖荷西首用AI探測遊民營地 灣區其他城市尚未跟進
金山返鄉計畫助遊民回家 但未追蹤去向

金山返鄉計畫助遊民回家 但未追蹤去向
紐約市12萬遊民學生創新高 專項補助金6月耗盡

紐約市12萬遊民學生創新高 專項補助金6月耗盡

熱門新聞

家屬展示朱在惠遇襲後傷情。(記者劉梓祁／攝影)

華裔外賣郎英文差 代購竟遭店員打到顱內出血

2024-04-03 06:34
巨型貨櫃「青島號」在紐約維拉扎諾大橋旁失去動力。(擷自X@John Konrad)

噩夢重演？巨型貨櫃船青島號在紐約維拉扎諾大橋旁失去動力

2024-04-07 16:34
農業部食品安全檢驗局日前發布公共衛生警報，指從中國運輸到紐約和其他兩州的冷凍海產品不宜食用。(取自美國農業部食品安全檢驗局)

安檢局：非法中國海產「魚扣」流入市面 扔棄勿食

2024-04-04 18:08

大紐約區因暴雨近5萬人無電可用 自由女神被閃電擊中

2024-04-04 15:18
姜立元在中國社交媒體上風生水起，以紐約上東區名媛的身分自居。圖為姜立元在上東區住宅中。(取自姜立元小紅書)

涉移民欺詐 華裔名媛姜立元遭聯邦起訴

2024-04-07 02:29
紐約市地震之後，人們照常外出。(記者顏潔恩／攝影)

美東地震紐約震感強烈 市民嚇：世界末日前兆？

2024-04-05 20:05

超人氣

更多 >
直播／全美瘋日食 轉播記者激動到哭

直播／全美瘋日食 轉播記者激動到哭
川普募款會要這2國人快移民來美 嗆現在的移民都「出身監獄」

川普募款會要這2國人快移民來美 嗆現在的移民都「出身監獄」
「中國衝擊2.0」來了 全球掀反擊浪潮

「中國衝擊2.0」來了 全球掀反擊浪潮
3生肖下周財運旺 兩類人爽賺橫財 屬蛇將獲愛情新鮮感

3生肖下周財運旺 兩類人爽賺橫財 屬蛇將獲愛情新鮮感
外食只吃得起快餐？這6家連鎖店最划算

外食只吃得起快餐？這6家連鎖店最划算