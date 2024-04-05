美東地震紐約震感強烈 市民嚇：世界末日前兆？

紐約市地震之後，人們照常外出。(記者顏潔恩／攝影)

新澤西州5日早晨傳出規模4.8級地震 ，美東地區的民眾皆能感覺到持續半分鐘的明顯搖晃；地震在紐約市 發生的次數相當少，對於很多紐約客而言，事發當時先是感到震驚、疑惑、無措居多，隨即在社群媒體 上炸開了鍋地討論，成為當日的熱門話題。

此次震動紐約市五大區的市民普遍都感受到，不過據反映，行走在大街上、開車、或搭乘地鐵的人幾乎都沒有感覺，絕大部分都是靜處於室內的人，有顯著的察覺；據悉，至今沒有人員傷亡或大樓損毀的報案，地震警報似乎對紐約市也沒太太影響，民眾仍照常外出做事。

事發後很多華人在社群媒體上報平安，更多人將此視為特殊、罕有的經歷，網路上引發一陣熱議；有人直指是「世界末日的前兆」，還有人猜想紐約市連日以來下大雨，本就不尋常，或許早有聯繫，「當年唐山大地震前夕，北京也是連下了豪雨」，一名紐約市民眾說道。

多數人當下雖陷入小震驚，但都較為冷靜處理，但也不是沒有例外；皇后區一名華女表示，或許是還心有餘悸，覺得那一陣晃動持續了兩分鐘左右，震感很強。一開始以為是樓上的室友打掃衛生，結果見對方赤腳跑了出來，她也趕緊跑出去到院子避難。

地震發生時身處布碌崙(布魯克林)8大道四樓公寓的陳小姐表示，當下坐在電腦桌前，自身未感到晃動；可身邊的床架、老舊櫥櫃的把手鐵環開始嗡嗡作響，她原先猜測是屋外有大卡車經過、或是建築工地施工傳來的震動，但始終覺得家具搖晃得過於厲害。 她在搖晃感減緩後，開門向室友詢問狀況，沒想到對方也是同等疑惑，傳簡訊詢問之下發現皇后區、史泰登島的朋友，也都經歷震動。