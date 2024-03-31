有驚無險 布碌崙大橋車輛剮蹭翻覆 被困乘員成功脫險
紐約布碌崙(布魯克林)大橋31日下午發生驚險交通事故，兩輛汽車在高速行駛時發生剮蹭進而翻覆，導致一人被困車內，幸無生命危險。事故發生後，布碌崙大橋橋上交通嚴重壅堵，救援車輛行駛困難，並一度進行了交通管制。
事發時間為31日下午3時許，具體地點位於布碌崙大橋自曼哈頓前往布碌崙方向車道上、靠近大橋中部的位置。兩輛快速行駛中的汽車在不慎發生接觸碰撞後失控，導致翻車，其中一名乘員被困車內。事故發生後，大橋後方發生了交通壅堵。而由於橋上沒有應急車道，應急的救護車在極其困難的情況下才趕到事發現場，而消防車則被迫從布碌崙方向逆行上橋。被困者被卡在車內，但並不牢固，因此消防人員並未使用強力破拆工具，即於下午3時30分左右將其解救出來。事故一度導致布碌崙大橋臨時封閉。
截至下午5時許，橋上的事故現場已清理完畢、交通恢復，不過橋上依舊嚴重壅堵。布碌崙大橋為紐約市內著名觀光景點，在橋上行走的遊客眾多。不過大橋的步行空間位於行車道上方，翻車事故並未對步行道構成影響。兩名在橋上執勤的警察表示，事故發生時聽見巨響，但步行區秩序很快恢復，沒有產生混亂情況。
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