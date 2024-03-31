有驚無險 布碌崙大橋車輛剮蹭翻覆 被困乘員成功脫險

紐約布碌崙大橋發生車輛翻覆事故，有人被困但生命無虞。交通恢復後，橋上尚有部分遺留物品。(記者許君達／攝影)

紐約布碌崙 (布魯克林)大橋31日下午發生驚險交通事故，兩輛汽車在高速行駛時發生剮蹭進而翻覆，導致一人被困車內，幸無生命危險。事故發生後，布碌崙大橋橋上交通嚴重壅堵，救援車輛行駛困難，並一度進行了交通管制。

事發時間為31日下午3時許，具體地點位於布碌崙大橋自曼哈頓前往布碌崙方向車道上、靠近大橋中部的位置。兩輛快速行駛中的汽車在不慎發生接觸碰撞後失控，導致翻車，其中一名乘員被困車內。事故發生後，大橋後方發生了交通壅堵。而由於橋上沒有應急車道，應急的救護車在極其困難的情況下才趕到事發現場，而消防車則被迫從布碌崙方向逆行上橋。被困者被卡在車內，但並不牢固，因此消防人員並未使用強力破拆工具，即於下午3時30分左右將其解救出來。事故一度導致布碌崙大橋臨時封閉。