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維護羅斯福公園治安 華埠五分局警民會議提議夏天午夜宵禁

記者劉梓祁／紐約即時報導
五分局警民會上，有多位居民和組織代表反應，指羅斯福公園周邊罪案明顯增多。(本報檔案照)
五分局警民會上，有多位居民和組織代表反應，指羅斯福公園周邊罪案明顯增多。(本報檔案照)

轄區涵蓋曼哈頓華埠的市警(NYPD)五分局，於27日在紐約中華公所召開警民會議，向周邊居民報告當前治安情況，羅斯福公園(SDR Park)治安狀況成為討論重點，局方代表指，可能在夏天設置宵禁

由於本次會議在皇后區警員迪勒(Jonathan Diller)遭槍擊身亡後舉行，主持會議的局長陳韜率先帶領全場默哀，並表示感謝此同僚的英勇貢獻。隨後，他依警方統計數據指，轄區內的罪案總數呈緩慢上升趨勢，其中主要增加罪案為入室盜竊和重大盜竊。

根據統計，截至本月24日的過去近一個月內，五分局錄得99宗七大主要罪案，較過往同期上升6.5%。當中，入室盜竊案件增加90%至19起，重大盜竊則增加近9%至52起。陳韜表示，盜竊案已成為目前執法重點，其中商戶遭竊尤為普遍，占比超過80%。

五分局紀錄顯示，已有十餘起入室盜竊嫌犯被捕，且部分人為累犯。陳韜說，將向慣犯發出禁入通知，並和地區檢察官合作推進起訴過程。他認為，奢侈品黑市助長了偷竊罪案滋生，且重大盜竊中的扒竊案增加有一倍，為八起。

會議中，有多位居民和組織代表反應，指羅斯福公園周邊罪案明顯增多。陳韜認同，並表示這些犯罪多為「與毒品有關的暴力事件」，由於目前分局中只有三名警員主要負責公園治安，「資源受限」導致治安黑點。

陳韜表示，公園治安不佳主要由毒品和遊民導致，這些毒品多與類大麻活性物質(K2)有關，且交易者多攜帶武器。據五分局，當前已有早晚兩隻團隊負責公園安全，但地檢不常單獨起訴K2案件，因其中大麻成分難以界定。

五分局表示，將考慮從夏天起為公園設置宵禁時間，在午夜後關閉公園，並正和市府協調要求增借額外照明，增加居民安全感。

會上也表揚「月度最佳警察」，由巡官麥齊飛(Daniel McKeefrey)獲得。陳韜頒獎時說，麥齊飛作為特別行動組領導人，在2月積極應對扒手增加現象並做出逮捕，成功使扒竊罪案「急劇減少」。

華埠五分局警民會，重點討論公園治安。(記者劉梓祁／攝影)
華埠五分局警民會，重點討論公園治安。(記者劉梓祁／攝影)

毒品 宵禁 大麻

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