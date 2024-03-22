狂風暴雨明襲紐約 降雨量最高達4吋

氣象部門預計周末將迎暴雨強風，雨量最高達4吋。(市長辦公室提供)

在經歷了持續天晴和氣溫驟降後，紐約市 料將再次迎來惡劣天氣，氣溫未有明顯回升，在23日(周六)將有大風及強降雨，降雨量最高可達4吋。

氣象部門預計，降雨雲團目前正向紐約靠近，預計將造成大範圍降雨，其中部分地區雨量可達4吋，但大部分地區則在2到3吋之間。根據預測，從本周六早間開始，紐約市中心區以及新州 中部和南部將啟動洪水 預警，而其他地區則將發出寒冷天氣警告。

預測顯示，本輪降雨將伴隨大風，從而導致氣溫驟降，氣象部門建議居民關注最新天氣預報，並在戶外活動時穿著適當的防水和保暖衣物，和避免不必要的外出。按當前預報，降雨將從周六上午開始增強，並在當天下午至傍晚達到高峰，隨後在深夜開始逐漸減弱。

期間，風速將處於較高水平，且道路、庭院等低窪地區可能會出現輕微漫水。氣象部門指，預計周六下午至晚上為積水高發期，且部分地區或會出現輕微的河流倒灌，但沿海地區不會受到影響。

同時，紐約蘇利文縣(Sullivan County)預計將從22日(周五)晚間開始出現混合降雨，包括雪、雨夾雪或凍雨，並在周六早晨轉變為雨水，且總降雪量預計為1到2吋。

儘管如此，本輪降雨預計將在24日(周日)結束，氣溫仍將處在低位，為50度以下，但天氣大多晴朗。下周起，氣溫則將回升至50度以上，周中或再次降雨，預計不會達到劇烈的程度。