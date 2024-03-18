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紐約法拉盛地區兩民宅遭入室盜竊 嫌犯為同一人 警方追緝

記者高雲兒／紐約即時報導
紐約大法拉盛地區近日發生兩起入屋盜竊案，作案者為同一名男嫌，涉案金額超過1萬元；目前警方正在調查此案，並公布照片，呼籲民眾提供線索，最高可能獲得3500元獎金。(警方提供)
紐約大法拉盛地區近日發生兩起入屋盜竊案，作案者為同一名男嫌，涉案金額超過1萬元；目前警方正在調查此案，並公布照片，呼籲民眾提供線索，最高可能獲得3500元獎金。(警方提供)

紐約大法拉盛地區近日發生兩起入屋盜竊案，作案者為同一名男嫌，涉案金額超過1萬元；目前警方正在調查此案，並公布照片，呼籲民眾提供線索，最高可能獲得3500元獎金。

根據警方，該男嫌首先在2月26日晚上7時，看準秋園丘(Kew Gardens Hills)138街和62大道附近的一個私人住宅，打破後窗進入住宅，拿走了據稱價值約2000元的珠寶，然後朝著未知方向逃跑。

影片來源：警方提供

三日後，該男嫌再次作案，他在晚上6時到達莫瑞丘(Murray Hill)社區，同樣通過後窗闖入位於29大道和158街附近的一所房子，搶走了價值約8700元的珠寶，隨後駕駛一輛深色SUV迅速逃離現場。

紐約市警局近日公布男嫌照片和他用來逃離現場的車輛照片，該男嫌最後一次出現時，穿著灰色外套，黑色褲子，藍色運動鞋，戴深色口罩和有綠色補丁的黑色手套。

若民眾提供的線索可協助逮捕該男嫌，將可獲得最高3500元獎金。警方籲知情民眾提供線索，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

根據最新的CompStat報告，截至3月10日，第109警區今年迄今已報告了80起入室竊盜案，比去年同期減少了49起，減少了38％。但周邊地區發生的類似案件並不少，上月28日，紐約市皇后區貝賽一帶最近發生入屋盜竊案，華裔屋主預計損失3萬7000元左右。

紐約市警局近日公布男嫌照片和他用來逃離現場的車輛照片。(警方提供)
紐約市警局近日公布男嫌照片和他用來逃離現場的車輛照片。(警方提供)
紐約市警局近日公布男嫌照片和他用來逃離現場的車輛照片。(警方提供)
紐約市警局近日公布男嫌照片和他用來逃離現場的車輛照片。(警方提供)

紐約市 法拉盛 口罩

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