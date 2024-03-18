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布碌崙巴斯海灘商住樓火災兩人亡 警方懷疑是謀殺

記者胡聲橋／紐約即時報導
巴斯海灘一棟商住兩用樓火災，兩人死亡，但被懷疑是謀殺。火災第二天現場。(記者胡聲橋/攝影)
巴斯海灘一棟商住兩用樓火災，兩人死亡，但被懷疑是謀殺。火災第二天現場。(記者胡聲橋/攝影)

有不少華人居住的布碌崙(布魯克林)巴斯海灘(Bath Beach)一棟商住兩用樓17日傍晚發生一場火災，兩人在火災中死亡。不過，調查人員懷疑，這兩名受害者很可能在火災之前就已經被殺害了。

17日傍晚大約6時50分左右，巴斯海灘位於海灣29街159號的一棟四層商住兩用樓二樓突發大火，大火很快燒到了三樓，現場濃煙滾滾，火苗冒出窗外。至少有60名消防員迅速趕到現場，花了大約一個小時時間才控制住火勢。消防員在二樓發現了兩具屍體。

截止目前，警方沒有公布兩名受害者的身分。有報導稱，其中一名男受害者頸部被刺傷，另一名受害者頭部受創，警方因此懷疑這兩名受害者在大火之前就已經死亡，這很可能是一起兇手案，這場大火只不過是為了毀屍滅跡。

據在起火樓房一層工作的JR美甲店華裔員工Helen介紹，當時她們正打算關店回家，突然聽到有人喊樓上起火了，出門一看，樓上窗戶冒出了濃煙，她們趕緊收拾東西離開美甲店，這時樓上的住戶也都紛紛在往外逃。等她們到馬路對面站定，剛喘口氣，就看到對面樓上的窗戶冒出了熊熊大火，這時消防人員也已經趕到了。 Helen說，她們聽說大火中有人喪生，不過，她平時很少看到華人在這棟樓房進出，而且據他所知，死者應該不是華人。

這場火災還造成兩名消防員輕傷，樓上其他住戶都在當晚疏散。據火災現場附近一家華人折扣店的員工說，她看到樓裡的住戶慌忙往外跑，有的小孩還穿著拖鞋跑進她的店裡來躲避，後來這些人在樓房管理人員的引導下也都離開了。

巴斯海灘一棟商住兩用樓火災，兩人死亡，但被懷疑是謀殺。(讀者提供)
巴斯海灘一棟商住兩用樓火災，兩人死亡，但被懷疑是謀殺。(讀者提供)
巴斯海灘一棟商住兩用樓火災，兩人死亡，但被懷疑是謀殺。火災第二天現場。(記者胡聲...
巴斯海灘一棟商住兩用樓火災，兩人死亡，但被懷疑是謀殺。火災第二天現場。(記者胡聲橋/攝影)

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