紐約貝賽華人車窗被砸 疑遭空氣槍射擊

附近居民的車窗玻璃被砸碎。(讀者提供)

近日皇后區 貝賽接連發生多起私家車車窗被砸事件，據悉為破壞者使用空氣槍，刻意射擊車子玻璃，這一系列的破壞行為似乎是出於惡意而非為了竊盜；居住在附近的民眾呼籲集體報警，要求警方重視，並加強附近社區的治安。

根據受害者，本周以來，在Bell大道、北方大道東北部已有數台私家車輛遭受攻擊，而僅在15日清晨，就有至少五至六輛車的車窗遭砸。

受害者張先生表示，他的車停在街邊，就莫名其妙成為被砸窗戶的目標，「這不僅僅是財產損失的問題，可能還會引發人身安全隱患」。

居住在Bell大道附近的王先生表示，早晨的時候發現鄰居車窗被砸了，後來上班途中發現不僅一輛車遭到破壞，「一條街走下去很多輛車的車窗玻璃都被砸碎了」；他形容，破壞者用「掃街」的方式砸窗，「這實在是太可怕了，昨天還聽附近的鄰居說被砸過兩次」。

民眾劉女士反映，自上周以來，社區頻繁發生車輛被砸事件，即使報警也似乎無濟於事，她表示，即便財物未損失，也應積極報警，讓警方重視案件的涉及範圍，以增加巡邏力度，提高社區安全。

繁榮社區基金會(PCF)社安隊會長張鵬對此表示，使用空氣槍與氣彈槍等在紐約是違法的，且氣彈槍可能造成致命傷害；而面對當下頻頻發生搶劫、盜竊、持槍犯罪問題，他們將擴大隊伍以及巡邏範圍、增強巡邏力度，包括步行和夜間車輛巡邏。