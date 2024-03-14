又一受害人作證 華裔狼醫程志灌藥性侵案增至8女

程志（左一）於14日在皇后區高等法院出庭，目前受害者達到八人，程志的罪名也從50項增加到60項。(記者高雲兒／攝影)

涉嫌性侵多名女子的華裔 醫生程志(Zhi Alan Cheng，音譯)，14日在皇后區 高等法院出庭，皇后區地區檢察官辦公室表示，因新增一名女子報案作證，使目前受害者達到八人，程志的罪名也從50項增加到60項；不過多名受害者的代表律師估計，至少有14名女子遭性侵。

根據皇后區地區檢察官凱茲(Malinda Katz)此前表示，34歲華裔醫生程志，因涉嫌在紐約皇后區長老會醫院(New York Presbyterian Hospital Queens)以及在他公寓家中，灌藥性侵至少七名女性並拍下視頻，於去年8月被皇后區地檢辦公室指控十項藥物促成的性侵罪(predatory sexual assault)、三項一級強暴、七項一級性虐待、四項二級攻擊等近50項罪名，面臨多次25年至終身監禁的量刑。

由於最近又有一名48歲女性報案並作證，於2021年11月因腸胃疾病前往皇后區長老會醫院，在手術中被麻醉，醒來後發現遭到程志性侵，凱茲表示，目前遭性侵者已達八人，程志的罪名也從先前的50項，增加到60項。

在14日開庭時，程志全程都低著頭，對於新增的罪名，程志的辯護律師和之前一樣，稱他的當事人對所有指控都不認罪。據悉，程志於2022年12月27日被捕，其醫療執照被暫停，之後被關押，不允許被保釋。

多名受害者的委託律師利阿卡斯(Nicholas Liakas)表示，很難預估到底有多少受害者，「第一名受害者女子甚至在看到錄像前，都不知道自己被侵犯了，我們擔心可能還有更多這樣的受害者」。

他估計，至少有14名女子遭性侵，「程志可能有大量藥物的使用權，他們可以進入私人房間，違反醫院要求房內多人在場的規定」。

根據此前報導，一名女性受害者稱，她認為程志在性侵她之前，使用了醫用級別的鎮靜劑，讓她入睡12到16個小時；院方隨後發表聲明，正在調查程志是否在工作期間獲得強效鎮靜劑，並將全力配合調查。

對於院方的聲明，利阿卡斯表示不滿，「事發到現在已經過去幾個月了，要多久才能發現醫院是否少了麻醉劑和其他藥物，他們至今都未告訴我們」；他也指責議員失職，「這個案子從開始到事發都可以被預防，但卻沒有被防止，更未被妥善調查。」