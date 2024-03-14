我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

挺巴示威者 深夜攻入「紐約時報」印刷廠阻出報

習近平喝了一口茶後 臉色大變神情痛苦 被美媒拍到

挺巴示威者 深夜攻入「紐約時報」印刷廠阻出報

世界新聞網王若馨／即時報導
紐約時報位於皇后區大學點的印刷廠。(擷自Google Maps)
紐約時報位於皇后區大學點的印刷廠。(擷自Google Maps)

紐約時報(New York Times)位於皇后區大學點(College Point)的印刷廠，14日深夜遭到一群挺巴勒斯坦抗議者攻擊，抗議者或站或躺臥在卡車的出入口，意圖用肉體阻止卡車派報。

這些抗議者在接近深夜1時之際衝入印刷廠區，多數戴著面罩或巴勒斯坦頭巾；他們用身體、石塊、椅子及標語等物堵住車輛出入口，標語上寫著「阻止媒體，解放巴勒斯坦」、「這裡在製造同意種族滅絕的新聞」等字樣。

該印刷廠占地約30萬平方呎，除了紐約時報外，紐約多家報紙也委託該廠印刷，包括華爾街日報(Wall Street Journal)、紐約郵報(New York Post)、新聞日報(Newsday)、今日美國(USA Today)等。

影片來源：YouTube Eyewitness News ABC7NY

抗議行動在警方到達後，約於凌晨3時30分結束，警方警告抗議者，如果他們不離開，就會以「非法入侵」罪名被捕。

警方最終沒有逮捕任何人，各家派報車在抗議人群散去後恢復送報。

數小時後，紐約時報位於曼哈頓中城的總部在上午10時左右，也遭到挺巴抗議者包圍，抗議者還攻占一樓大廳，高喊「從河到海，解放巴勒斯坦」、「紐約時報別想躲，我們指控你犯了種族滅絕罪」。

由於眾多抗議者拒絕離開，警方逮捕了124人。

紐約時報位於皇后區大學點的印刷廠，多家紐約報紙也在此印報。圖為送報的卡車。(路透...
紐約時報位於皇后區大學點的印刷廠，多家紐約報紙也在此印報。圖為送報的卡車。(路透資料照)

影片來源：YouTube BreakTrough News

紐約時報 巴勒斯坦 大學點

上一則

布碌崙區長區情咨文 與亞裔組織合作為小商家提供多語言諮詢

延伸閱讀

300人湧舊金山機場示威籲加薩停火 擾亂交通安檢

300人湧舊金山機場示威籲加薩停火 擾亂交通安檢
以空襲加薩聯合國糧食中心 稱擊斃哈瑪斯指揮官

以空襲加薩聯合國糧食中心 稱擊斃哈瑪斯指揮官
被逼跪地狂毆 以軍虐待巴勒斯坦醫護

被逼跪地狂毆 以軍虐待巴勒斯坦醫護
巴勒斯坦耶利哥城街道以自焚美軍官命名 紀念犧牲生命挺巴舉措

巴勒斯坦耶利哥城街道以自焚美軍官命名 紀念犧牲生命挺巴舉措

熱門新聞

日前在哈德遜河發現的女性浮屍，確認為曾志穎。(友人提供)

紐約哈德遜河浮屍 警證實為詐騙華女曾志穎

2024-03-07 12:12
女子9日早在曼哈頓富爾頓街地鐵站遭男友家暴，被推下月台令雙腳被輾斷。(取自MTA)

紐約地鐵站家暴 她被男友推下月台 雙腳被列車撞斷

2024-03-09 20:56
愛因斯坦醫學院董事會主席高特斯曼。(取自愛因斯坦醫學院官網)

捐10億給紐約這所醫學院 富豪遺孀背後故事曝光

2024-03-09 19:37
耗資80億元、為期數年的拉瓜地亞機場翻新計畫，去年全面啟動新設施，旅客滿意度也大大提升，拉瓜地亞機場擺脫惡名昭彰的臭名，獲得了同級機場評比第一名的肯定。（美聯社）

從墊底到第1… 拉瓜地亞機場改造成功 獲北美最佳機場

2024-03-13 11:42
華人社區的獨居老人數量日益增加，他們在享受獨立生活的同時，也面臨著健康、孤獨和文化隔閡等多重困境。圖為示意圖。(記者顏嘉瑩 / 攝影)

華人社區老人面臨困境 85歲獨居奶奶：我總是孤單一個人

2024-03-08 21:47
布碌崙刑事法庭又停止面對面庭審。（谷歌地圖截圖）

紐約班森賀華婦與白人女婿談孫撫養權 遭其攻擊受傷

2024-03-13 14:06

超人氣

更多 >
69歲成龍竟變這樣…「快速老化」照片曝光 網友淚目：童年結束了

69歲成龍竟變這樣…「快速老化」照片曝光 網友淚目：童年結束了
「中國美女特工」方芳現身 胡錫進：她遭FBI威脅利誘

「中國美女特工」方芳現身 胡錫進：她遭FBI威脅利誘
愈吃愈瘦的7種早餐食物 照著吃每月爆減3公斤

愈吃愈瘦的7種早餐食物 照著吃每月爆減3公斤
習近平喝了一口茶後 臉色大變神情痛苦 被美媒拍到

習近平喝了一口茶後 臉色大變神情痛苦 被美媒拍到
從支票帳戶提款5000元現金 銀行會通報國稅局嗎？

從支票帳戶提款5000元現金 銀行會通報國稅局嗎？