挺巴示威者 深夜攻入「紐約時報」印刷廠阻出報

紐約時報位於皇后區大學點的印刷廠。(擷自Google Maps)

紐約時報 (New York Times)位於皇后區大學點 (College Point)的印刷廠，14日深夜遭到一群挺巴勒斯坦 抗議者攻擊，抗議者或站或躺臥在卡車的出入口，意圖用肉體阻止卡車派報。

這些抗議者在接近深夜1時之際衝入印刷廠區，多數戴著面罩或巴勒斯坦頭巾；他們用身體、石塊、椅子及標語等物堵住車輛出入口，標語上寫著「阻止媒體，解放巴勒斯坦」、「這裡在製造同意種族滅絕的新聞」等字樣。

該印刷廠占地約30萬平方呎，除了紐約時報外，紐約多家報紙也委託該廠印刷，包括華爾街日報(Wall Street Journal)、紐約郵報(New York Post)、新聞日報(Newsday)、今日美國(USA Today)等。

影片來源：YouTube Eyewitness News ABC7NY

抗議行動在警方到達後，約於凌晨3時30分結束，警方警告抗議者，如果他們不離開，就會以「非法入侵」罪名被捕。

警方最終沒有逮捕任何人，各家派報車在抗議人群散去後恢復送報。

數小時後，紐約時報位於曼哈頓中城的總部在上午10時左右，也遭到挺巴抗議者包圍，抗議者還攻占一樓大廳，高喊「從河到海，解放巴勒斯坦」、「紐約時報別想躲，我們指控你犯了種族滅絕罪」。

由於眾多抗議者拒絕離開，警方逮捕了124人。 紐約時報位於皇后區大學點的印刷廠，多家紐約報紙也在此印報。圖為送報的卡車。(路透資料照)

影片來源：YouTube BreakTrough News