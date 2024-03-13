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打造「平價紐約」 市議長：加蓋平價屋 完善醫療、教育等社福

記者張心╱紐約即時報導
紐約市議長歐德思13日發表2024年度市情咨文，致力於打造「平價紐約」。(市議會提供)
紐約市議長歐德思13日發表2024年度市情咨文，致力於打造「平價紐約」。(市議會提供)

紐約市議長歐德思(Adrienne Adams)13日發表2024年度市情咨文(State of the City)，致力於打造「平價紐約」，誓言將住房、醫療、社區服務等多項領域開銷，調至低收入和中產階級群體都可負擔的價格範圍。

歐德思在布碌崙(布魯克林)音樂劇院(Brooklyn Academy of Music)進行了市情咨文演說，概述新年市議會執政重點與願景，強調未來將著力確保工薪階層家庭的生活可負擔能力，提升紐約市對低收入和中產階級群體的吸引力，以期更多的民眾能夠留下來安居樂業。

同去年的市情咨文相似，歐德思今年再度把住房政策列為綱領首要，提議增加平價屋產量、擴大住房所有權、推出更多平價屋保護提案，以滿足低收入和無家可歸者的住房需求。「因為物價真的太高了！對於大多數懷抱夢想的紐約客來說，房租都很難承受，因為生活成本不斷提升，而不得不搬家離開，這真令人心酸。」

於往年不同的是，她此次提議把圖書館和市府用地也開發為新的住房區，希望大力變革現有的平價屋政策，要求市府加倍建造更多可負擔房屋，為年收入13萬元以下的家庭，提供更多的平價住房。

此外，歐德思著重強調醫療保健體系革新，希望確保所有市民都能夠享受優質的醫保待遇。她特別關注心理健康諮詢領域的服務，敦促市議會和州立法機構能夠推出更多提案，推廣心理健康服務的普及性和可負擔性；同時，立法機構也能和執法及司法系統合作，為低收入群體中，患有嚴重心理疾病的民眾提供有效治療，從根源上減少公共治安隱患。

同時，歐德思也將減少鋰電池安全隱患、加強打擊仇恨犯罪治理工作、提高政府服務效能、減少官僚效率低下等，加入今年市情咨文工作重心。

低收入 平價屋 紐約市

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