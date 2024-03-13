工地摔傷墜落四肢癱瘓 華人建築工獲625萬賠償

李先生(中)與黎保利(左)和古栢(右)兩位律師合影，並表示自己非常感謝他們的幫助。(記者范航瑜／攝影)

華裔李先生的人生軌跡，因為一場意外的發生而從此改變。五年前，他從12呎高的腳手架上墜落，四肢癱瘓，生活幾近陷入絕望。在黎保利 律師事務所的幫助之下，李先生最終獲得了625萬元的賠償金。13日，李先生拜訪黎保利律師事務所並表達感謝。

今年60歲的李先生，於2000年從福建移民至美國。近20年間，他曾在餐館和建築等多個行業工作。2018年10月16日，李先生正在布碌崙 (布魯克林)威廉斯堡(Williamsburg)的一個建築工地，使用高壓水槍清潔牆面。突然之間，水槍停止噴射，李先生因噴水壓力停止而失去平衡，最終從12呎高的腳手架上跌落。

一開始李先生意識清醒，嘗試著想要站起來，卻發現自己四肢無法動彈。他隨後被送往醫院，被診斷為嚴重四肢癱瘓。術後，李先生雙肩、雙臂和雙腿的活動能力永久受損。他目前仍需要使用助行器行走，每次只能走幾個街區，每天還需要護工幫助照顧生活起居。

事故發生後不久，李先生的兒子在報紙上瞭解到黎保利律師事務所，隨即取得了聯繫。經調查，黎保利律師事務所發現腳手架並未安裝安全圍欄，違反紐約的勞工法，因此業主應對事故負責。

業主一開始表示最多只能提供100萬元賠償，遠不足以覆蓋李先生的醫療費用。黎保利認為這對於威廉斯堡的一棟大樓來說「十分可疑」；他說，通常這樣的大樓都會有幾百萬甚至上千萬的保險 ，於是他向法院提出申請，要求法院凍結大樓銷售，使業主在案件未決期間無法出售大樓。

在法院批准凍結後，大樓業主的律師最終承認業主有額外的保險；黎保利說：「如果我們沒有凍結大樓，可能永遠都不會知道有額外的保險存在。」

在經過五年的爭取，李先生最終獲賠625萬元。律師古栢表示，這筆錢是經過對李先生的醫療狀況和家庭狀況綜合評估得出的，將為李先生提供終生護理。

黎保利指出，許多華人工人收入以現金形式支付，難以證明自己的工作和事故現場的情況。他們曾經處理的一個案件中，業主甚至在事故發生後立即將受害者送往醫院，並清理現場、銷毀證據。他們最終靠街邊商鋪的監控錄像才找到了證據。