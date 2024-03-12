我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

科技股帶動 道指漲逾200點 史指創新高

這碗湯賣1893元 芝餐館奢華美食無極限

紐約州市府聯合打擊「幽靈車」加大懲罰力度

記者張心／紐約即時報導
紐約州長霍楚(中)和市長亞當斯(左)宣布啟動聯合行動，共同打擊「幽靈車」和假車牌。(市府提供)
紐約州長霍楚(中)和市長亞當斯(左)宣布啟動聯合行動，共同打擊「幽靈車」和假車牌。(市府提供)

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)和市長亞當斯(Eric Adams)12日宣布，啟動聯合專項小組，共同打擊「幽靈車」(Ghost Cars)，加大力度嚴懲涉嫌非法偽造及使用紙質車牌的行為。

不同於此前州府和市府在治安決策上的分別行動，州長辦公室表示，這是一項州市府聯合大型跨機構專項行為，專注於全州日益猖獗的「幽靈車」問題。

其實早在過去兩年，紐約市府已經為治理街頭橫行的「幽靈車」採取了打擊措施，譬如依法拖走並拍賣違規車輛、罰款遮蓋車牌、嚴打紙質車牌等。但因收效甚微，市警局接連遭受「執法不利」的批評。

根據市府統計顯示，2022年全年，因遮蓋車牌、使用假冒車牌及相關欺詐造成的經費損失，共計超過4600萬元。2023年12月，44輛涉嫌「逃票」100萬元通行費、罰單的「幽靈車」，在連接史島和布碌崙(布魯克林)的維拉札諾大橋(Verrazano-Narrows Bridge)上被扣押。

州長辦公室警告，此次聯合行動是比以往都更加嚴格的打擊力度，以期迅速將「幽靈車」從紐約州街頭清除。「我們也希望立法機構加入，共同推動新法案，增加罰款和懲治力度。」

紐約州 亞當斯 布碌崙

上一則

違規700次 「紐約市最差房東」罕見遭下令逮捕 恐被關60天

延伸閱讀

皇后區最有影響力100人 孟昭文第3、劉醇逸第5

皇后區最有影響力100人 孟昭文第3、劉醇逸第5
解決住房短缺 紐約州參議會提由州府強力主導

解決住房短缺 紐約州參議會提由州府強力主導
住房成本高漲 州參議會提案重啟70年前舊解方：政府主導大建經濟房

住房成本高漲 州參議會提案重啟70年前舊解方：政府主導大建經濟房
紐約「皇后區影響力100」多位華裔上榜 孟昭文第3、劉醇逸第5

紐約「皇后區影響力100」多位華裔上榜 孟昭文第3、劉醇逸第5

熱門新聞

日前在哈德遜河發現的女性浮屍，確認為曾志穎。(友人提供)

紐約哈德遜河浮屍 警證實為詐騙華女曾志穎

2024-03-07 12:12
今年69歲的王女士說，她上周在網上看到該公寓出租房間，就於2月29日前來看房，她看到屋內幾乎家徒四壁，冰箱、爐灶、桌椅、熱水通通都沒有。(記者高雲兒／攝影)

紐約法拉盛華女涉5年騙50房客 真房東也無奈

2024-03-05 06:31
(市警局提供)

紐約貝賽2賊光天化日闖空門 華人屋主失財3.7萬

2024-03-06 14:45
女子9日早在曼哈頓富爾頓街地鐵站遭男友家暴，被推下月台令雙腳被輾斷。(取自MTA)

紐約地鐵站家暴 她被男友推下月台 雙腳被列車撞斷

2024-03-09 20:56
愛因斯坦醫學院董事會主席高特斯曼。(取自愛因斯坦醫學院官網)

捐10億給紐約這所醫學院 富豪遺孀背後故事曝光

2024-03-09 19:37
六名華人將非法商品藏在包裝好的響尾蛇下面。(檢方提供)

從中國走私生鵝腸等非法商品 紐約六名華人遭逮捕

2024-03-05 11:45

超人氣

更多 >
「食神」最強綠葉胖到136公斤 滿頭白髮認身體出狀況

「食神」最強綠葉胖到136公斤 滿頭白髮認身體出狀況
艾瑪史東奪奧斯卡挨轟歧視亞裔 楊紫瓊不忍了還原原況

艾瑪史東奪奧斯卡挨轟歧視亞裔 楊紫瓊不忍了還原原況
調查全美連鎖超市價格 這家最便宜

調查全美連鎖超市價格 這家最便宜
林志玲50歲身材震撼千萬網友 中空裝洩美乳超誘人

林志玲50歲身材震撼千萬網友 中空裝洩美乳超誘人
AI 教父黃仁勳身價破兆 「招牌黑皮衣」來歷曝光

AI 教父黃仁勳身價破兆 「招牌黑皮衣」來歷曝光