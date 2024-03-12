紐約州市府聯合打擊「幽靈車」加大懲罰力度

紐約州長霍楚(中)和市長亞當斯(左)宣布啟動聯合行動，共同打擊「幽靈車」和假車牌。(市府提供)

紐約州 長霍楚(Kathy Hochul)和市長亞當斯 (Eric Adams)12日宣布，啟動聯合專項小組，共同打擊「幽靈車」(Ghost Cars)，加大力度嚴懲涉嫌非法偽造及使用紙質車牌的行為。

不同於此前州府和市府在治安決策上的分別行動，州長辦公室表示，這是一項州市府聯合大型跨機構專項行為，專注於全州日益猖獗的「幽靈車」問題。

其實早在過去兩年，紐約市府已經為治理街頭橫行的「幽靈車」採取了打擊措施，譬如依法拖走並拍賣違規車輛、罰款遮蓋車牌、嚴打紙質車牌等。但因收效甚微，市警局接連遭受「執法不利」的批評。

根據市府統計顯示，2022年全年，因遮蓋車牌、使用假冒車牌及相關欺詐造成的經費損失，共計超過4600萬元。2023年12月，44輛涉嫌「逃票」100萬元通行費、罰單的「幽靈車」，在連接史島和布碌崙 (布魯克林)的維拉札諾大橋(Verrazano-Narrows Bridge)上被扣押。

州長辦公室警告，此次聯合行動是比以往都更加嚴格的打擊力度，以期迅速將「幽靈車」從紐約州街頭清除。「我們也希望立法機構加入，共同推動新法案，增加罰款和懲治力度。」