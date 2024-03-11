紐約市就業崗位達473萬創新高 小商業貸款一年發出8500萬

亞當斯(前左三)攜副市長斯普林格(前左四)和市小商業局長金德彥(前右二)共同慶祝紐約市就業崗位創歷史新高。(市長辦公室提供)

根據州勞工廳公布的最新數字，紐約市 的就業崗位總數達到473萬、創歷史新高。市長亞當斯 (Eric Adams)攜副市長斯普林格(Maria Torres-Springer)和市小商業局長金德彥(Kevin Kim)，11日舉辦集會慶祝這一成就，並宣布旨在幫助小商家創業和運營的「紐約市小企業機會基金」(NYC Small Business Opportunity Fund)小額低息貸款 項目在開展一年來，已發出8500萬元，幫助超過1000家企業度過艱難時刻。

亞當斯強調，在這473萬個工作崗位中，有30萬是在他就任市長的22個月以來新創造出的。負責住房、經濟發展和勞工事務的副市長斯普林格則在接受媒體採訪時表示，紐約市的經濟前景「一片光明」。疫情爆發令紐約損失了100萬個工作崗位，而外界普遍認為直到2025年紐約經濟與就業情況才能恢復，然而事實上，達成這個目標比預期提前了一年。

不過，斯普林格也表示，紐約市今年1月的失業率為5.2%，雖然比前一個月略有下降，但無論從與疫情前的縱向對比還是從與全州平均水平的橫向對比，都還沒有值得樂觀的空間。而在少數族裔聚居的社區，失業問題更為嚴重。

亞當斯表示，要創造就業，除了維護公共安全外，最重要的就是大力扶持小企業，「它們是城市的核心和靈魂。」根據紐約市經濟發展公司(NYCEDC)的數據，自2022年上半年以來，員工少於50人的小企業貢獻了全市就業增長數字的45%，直接經濟產出達到32億元。

2023年年初，市府聯合多家金融企業和非營利機構共同成立了「小企業機會基金」，為符合條件的小企業提供最高25萬元的低息貸款，利率低於平均市場價、並取消申請費用和信用評級等障礙。亞當斯和金德彥也在11日宣布，這項基金共為紐約市的1046家小企業提供了總額超過8500萬元的貸款，每家企業獲得的平均貸款額度達到8萬元。其中，有80%發放給了少數族裔或女性擁有的企業，59%的貸款去向為中低收入社區。