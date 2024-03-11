我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

家長老愛傳訊息給上課中子女 師籲切斷「電子臍帶」

龜被套襪子裡露餡…港男走私南加龜至中國 牟利250萬

紐約市就業崗位達473萬創新高 小商業貸款一年發出8500萬

記者許君達／紐約即時報導
亞當斯(前左三)攜副市長斯普林格(前左四)和市小商業局長金德彥(前右二)共同慶祝紐約市就業崗位創歷史新高。(市長辦公室提供)
亞當斯(前左三)攜副市長斯普林格(前左四)和市小商業局長金德彥(前右二)共同慶祝紐約市就業崗位創歷史新高。(市長辦公室提供)

根據州勞工廳公布的最新數字，紐約市的就業崗位總數達到473萬、創歷史新高。市長亞當斯(Eric Adams)攜副市長斯普林格(Maria Torres-Springer)和市小商業局長金德彥(Kevin Kim)，11日舉辦集會慶祝這一成就，並宣布旨在幫助小商家創業和運營的「紐約市小企業機會基金」(NYC Small Business Opportunity Fund)小額低息貸款項目在開展一年來，已發出8500萬元，幫助超過1000家企業度過艱難時刻。

亞當斯強調，在這473萬個工作崗位中，有30萬是在他就任市長的22個月以來新創造出的。負責住房、經濟發展和勞工事務的副市長斯普林格則在接受媒體採訪時表示，紐約市的經濟前景「一片光明」。疫情爆發令紐約損失了100萬個工作崗位，而外界普遍認為直到2025年紐約經濟與就業情況才能恢復，然而事實上，達成這個目標比預期提前了一年。

不過，斯普林格也表示，紐約市今年1月的失業率為5.2%，雖然比前一個月略有下降，但無論從與疫情前的縱向對比還是從與全州平均水平的橫向對比，都還沒有值得樂觀的空間。而在少數族裔聚居的社區，失業問題更為嚴重。

亞當斯表示，要創造就業，除了維護公共安全外，最重要的就是大力扶持小企業，「它們是城市的核心和靈魂。」根據紐約市經濟發展公司(NYCEDC)的數據，自2022年上半年以來，員工少於50人的小企業貢獻了全市就業增長數字的45%，直接經濟產出達到32億元。

2023年年初，市府聯合多家金融企業和非營利機構共同成立了「小企業機會基金」，為符合條件的小企業提供最高25萬元的低息貸款，利率低於平均市場價、並取消申請費用和信用評級等障礙。亞當斯和金德彥也在11日宣布，這項基金共為紐約市的1046家小企業提供了總額超過8500萬元的貸款，每家企業獲得的平均貸款額度達到8萬元。其中，有80%發放給了少數族裔或女性擁有的企業，59%的貸款去向為中低收入社區。

紐約市 貸款 亞當斯

上一則

大都會歌劇院聲明圖蘭朵充滿種族刻板印象 華人觀眾：可理解

下一則

紐約「皇后區影響力100」多位華裔上榜 孟昭文第3、劉醇逸第5

延伸閱讀

葛謨轟無證客政策 既要人道又要省錢

葛謨轟無證客政策 既要人道又要省錢
削預算致校餐質量差 曲怡文反映後獲改善

削預算致校餐質量差 曲怡文反映後獲改善
紐約市遏止地鐵犯罪 高危險車站「查包」安檢

紐約市遏止地鐵犯罪 高危險車站「查包」安檢
地鐵行李安檢 一場無效的政治演習？

地鐵行李安檢 一場無效的政治演習？

熱門新聞

今年69歲的王女士說，她上周在網上看到該公寓出租房間，就於2月29日前來看房，她看到屋內幾乎家徒四壁，冰箱、爐灶、桌椅、熱水通通都沒有。(記者高雲兒／攝影)

紐約法拉盛華女涉5年騙50房客 真房東也無奈

2024-03-05 06:31
日前在哈德遜河發現的女性浮屍，確認為曾志穎。(友人提供)

紐約哈德遜河浮屍 警證實為詐騙華女曾志穎

2024-03-07 12:12
(市警局提供)

紐約貝賽2賊光天化日闖空門 華人屋主失財3.7萬

2024-03-06 14:45
女子9日早在曼哈頓富爾頓街地鐵站遭男友家暴，被推下月台令雙腳被輾斷。(取自MTA)

紐約地鐵站家暴 她被男友推下月台 雙腳被列車撞斷

2024-03-09 20:56
六名華人將非法商品藏在包裝好的響尾蛇下面。(檢方提供)

從中國走私生鵝腸等非法商品 紐約六名華人遭逮捕

2024-03-05 11:45
愛因斯坦醫學院董事會主席高特斯曼。(取自愛因斯坦醫學院官網)

捐10億給紐約這所醫學院 富豪遺孀背後故事曝光

2024-03-09 19:37

超人氣

更多 >
有美國籍私生子？比亞迪汽車王傳福亦遭「愛國出征」

有美國籍私生子？比亞迪汽車王傳福亦遭「愛國出征」
中國對台定調「和平統一」 2018年以來首度明文論述

中國對台定調「和平統一」 2018年以來首度明文論述
這頓有益心臟的簡單晚餐 心臟醫生常吃

這頓有益心臟的簡單晚餐 心臟醫生常吃
「嗅覺種族歧視」？越南麵店遭鄰居嫌臭被迫歇業

「嗅覺種族歧視」？越南麵店遭鄰居嫌臭被迫歇業
報完稅的資料別馬上丟 先等待這個查稅追溯期過去

報完稅的資料別馬上丟 先等待這個查稅追溯期過去