紐約地鐵站家暴 她被男友推下月台 雙腳被列車撞斷

女子9日早在曼哈頓富爾頓街地鐵站遭男友家暴，被推下月台令雙腳被輾斷。(取自MTA)

在紐約市 地鐵犯罪事件頻繁發生之際，再有暴力事件在地鐵站 內發生；一名女子9日在曼哈頓 下城的地鐵月台上遭到家庭暴力，過程中被男友推落鐵軌，導致雙腳被列車撞斷，被緊急送醫。

根據市警(NYPD)，受害女子於當日上午10時30分前後，在富爾頓街(Fulton St.)地鐵站的2、3號線列車站台上與男友發生口角，隨後被後者推落至行車軌道。消息指，在女子跌落後，一輛開往曼哈頓中城的3號線地鐵駛過軌道，將她的雙腳輾斷。

撞擊發生後，該列車隨即緊急制動，但仍停在女子上方，導致女子被困於車底，需要消防救援。有目擊者稱，該女子曾高聲並重複喊道「我不該被這樣對待」。等待救援期間，這名女子意識清醒，並疑似手持掉落的部分腳部組織。

目擊者說，在女子接受救援期間，有乘客正不斷與其保持交談，以防止她進入休克狀態。直至救援結束，她的雙腳在軌道上被發現。警方表示，此人並沒有生命危險，但將她推下月台的男友已第一時間逃離。

市警表示，該29歲的女子男友被描述為一個體型偏重的西語裔男子，目前仍在追查中。數據顯示，市內地鐵系統中的重罪襲擊事件已增加15%，且截至上周末本年已發生97起重罪襲擊，比2023年同期多出13起。