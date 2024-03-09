打擊逃票時搜出武器 紐約地鐵今年繳獲槍枝數飆升113%

紐約市警察在地鐵內巡邏，對乘客進行安全詢問。(記者張心／攝影)

原本致力於打擊逃票的執法人員沒想到，此舉令當局繳獲武器數量迅猛增加；今年迄今，市警局在紐約市 通勤系統中，查獲的槍枝數量較去年同期增加了113%，令警員們急籲司法系統不應再縱容犯罪。

根據市警局最新統計，今年1月1日至3月3日間，全市通勤系統中，共計繳獲武器316件，較去年同期的207件增加了53%，相比疫情前的2019年翻了近三倍。其中，今年繳獲的槍枝有17把，比去年同期的8把飆升113%；今年繳獲的刀具和鋒利武器為299把，較去年同期的199把增加了50%。

市警發言人表示，今年之所以查獲了大量武器，是因為打擊逃票力度比往年更嚴格，許多武器都是從逃票犯身上搜到的。「這也反映出，當局在地鐵 中進行的武器搜查工作遠遠不夠，只是因查逃票而有的意外收穫。」一位不願意透露姓名的警員說。

本周，州長霍楚(Kathy Hochul)和市長亞當斯(Eric Adams)宣布在紐約市地鐵中增派警力，並加強對乘客的包箱檢查。750名國民兵 和250名州警開始協助紐約市警巡邏，對可疑乘客進行隨機行李開箱抽查。

「這樣使我更有安全感，但不知道犯罪分子是否真能收斂。」在紐約大學就讀大學三年級的中國留學生葉Katherine說，2021年來上學時，被學校附近西四街站(West 4 St)的混亂程度震驚，下了晚課回家時感覺心裡害怕，「後來時常看到有警察在站台巡邏，我和同學們會專門站得離他們近一些，這樣更有安全感。」

霍楚在8日面對同僚批評「公交系統不是戰區」時，對記者表示，「我認為提升市民的安全感比什麼都重要，人們現在搭乘地鐵擔驚受怕。」她認為，國民兵本來就是社區的一分子，使他們進入交通系統，可以給人們「更深層的安全感」。

政府此番加強打擊力度，是因為今年伊始，全市地鐵犯罪率迅猛飆升。最新數據顯示，僅在今年前兩個月，紐約地鐵內就發生了351起襲擊案件，比去年同期增加了13%。

「所以真正的問題是，州立法者、地區檢察官辦公室還有市議會，何時能夠觸及核心問題的改善。」紐約市探員工會(Detectives Endowment)主席迪吉科莫(Paul DiGiacomo)認為，破碎的刑事司法系統才是如今犯罪分子猖獗的根源，「因為做壞事如果沒有後果，哪怕警員持續努力工作繳獲武器，也無法把交通系統的槍枝完全『清零』，重複的惡行還是會每天上演。」