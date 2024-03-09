紐約市9日午後又將下雨 市府急發勁風、洪水、斷電預警

紐約市發布洪水及勁風警報，建議市民做好準備，防止斷電和淹水風險。(記者張心／攝影)

兩日前剛經過大雨「洗禮」的紐約市 ，預計今(9日)下午至明(10日)上午又將出現強降雨，同時伴有的還有勁風和洪澇災害；市緊急事務管理局(NYC Emergency Management Department)急發預警，建議住在地下室及沿海區域的居民，應隨時留意天氣動向，做好安全防護。

根據國家氣象局(National Weather Service)最新預測，紐約市將從9日下午2時起降下大雨，持續至10日下午1時左右結束，進而轉為較為寒冷的大風天氣。11日(周一)的氣溫將降至華氏40度左右，體感溫度與一月的冬季天氣無異；但在下周中，市民可看到氣溫的持續回升，再度迎來溫暖的春日氣息。

若說與前幾日的降雨天有何不同，本次的大雨會伴有陣風，並從10日全天持續至11日晚間，時速可達每小時30哩至40哩，並在11日晚飆升至每小時50哩。市緊急事務管理局表示，勁風暴雨可導致樹木被吹倒，並伴有潛在的大規模停電，提醒居民小心預防。

由於本周末的降雨預計全程雨勢大，並將持續數小時下不停，國家氣象局已為全市多處發布洪水 警告。市緊急事務管理局分析，皇后區 南部的洪水預警將從9日下午6直至10日下午1時，布朗士區和皇后區北部的洪水預警將從9日晚上9時直至10日上午1時，預計水位均在1吋至2吋。布碌崙(布魯克林)、曼哈頓、史泰登島沿海地區，也將在10日早上7時有輕微洪水，最高水位可達到1吋左右。

如需要了解更多官方安全提示，請訪問NYC.gov/SevereWeather。民眾也可以註冊免費警報系統「Notify NYC」，及時掌握最新情況；訂閱可訪問NYC.gov/NotifyNYC，或撥打311。