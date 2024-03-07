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美國福州琅岐聯合總會 迎新春慶元宵聯歡晚會

記者胡聲橋／紐約即時報導
福州琅岐聯合總會舉辦元宵節晚會。(主辦方提供)
福州琅岐聯合總會舉辦元宵節晚會。(主辦方提供)

美國福州琅岐聯合總會日前在布碌崙(布魯克林)海悅大酒樓舉辦迎新春慶元宵聯歡晚會，美國亞裔社團聯合總會主席陳善莊、美華總商會和美國香港總商會執行會長陳世品、美國海南會所主席陳在福、美國亞裔婦女聯合總會代主席何明明等社區僑領，以及琅岐鄉親逾200人參加。

晚會由朱立業主持，該總會主席江典林向大家拜年，他回顧了過去一年的風雨和成長的喜悅，談到面對挑戰取得了優異成績。展望新的一年，他表示將團結該總會，為社區發展和家鄉建設作出貢獻。會長江富春說，元宵佳節是中華傳統節日，大家都期盼過上幸福團圓和美好的日子，他祝願大家在異國他鄉諸事順利，努力傳承和弘揚中華傳統文化。

參加當天活動的還有該會執行主席江常流、執行會長陳永琪、執行理事長江曉、總監李明東、辦公室主任江敬端、總務長林文達、商務部長江常兆，常務會長陳治德、朱俊明、江典歡、江愛丁、江常挺、董鳳彬、翁麟、江樑安、江敬棟 、常務理事長楊飛鵬、趙志強、江一帆、江敬舉、江富德、朱本慶、鄭叢強、葉劍新、江飛、朱於烺、董秀容、何如、黃山人等。

亞裔 布碌崙 商務部

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