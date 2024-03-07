「2024全球精英紐約國際春晚」皇后劇院圓滿舉行

「2024全球精英紐約國際春晚」在紐約皇后劇院圓滿舉行。50多個藝術團體和800多位藝術學子共同呈現了本場文化交流盛會。(主辦方提供)

「2024全球精英紐約國際春晚」日前在紐約皇后劇院(Queens Theater)舉行。中國駐紐約總領事館桂凌與耿俊偉領事、紐約州眾議員 金兌錫(Ron Kim)、美國華僑華人社團聯合會主席喬立華以及各僑團和商界領導人出席觀看演出。金兌錫為春晚總導演李濤博士頒發了「傑出貢獻獎」。

2月23日，50多個藝術團體和800多位藝術學子共聚皇后劇院，獻上了本場文化交流盛會。此次春晚由美國李濤博士國際音樂學院和全球精英演藝集團燈機構共同主辦。「從去年10月開始準備，整整四個月裡充滿了汗水、淚水和歡笑。精英春晚成功的這一刻屬於每一位演員和藝術家！」李濤表示。「多元並存、共譜華章是本次春晚的主軸。我希望能通過本次春晚讓更多本土觀眾瞭解中國，促進美中友好，乃至世界藝術文化事業的發展。」

演出在街舞團HALO DANCE CREW和AKF DANCE STUDIO的表演中開啟。由李濤作曲、邵永強作詞的「依戀你 ，西部高原」進行了全美首演。該曲目曾獲「敦煌文藝獎」、「晨鐘獎」以及「五個一工程獎」提名。喬立華與李濤合作演出了「我和我的祖國」。義大利 著名男高音歌唱家陶爾米納(Giuseppe Taormina)現場獻藝，和李濤合作演唱了「我的太陽」。