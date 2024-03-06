攻擊慣犯將被禁入紐約地鐵 千名州警、國民兵協助「查包」

州長霍楚6日宣布將部署1000名州警和國民兵成員，協助地鐵巡邏和包箱檢查。(州長辦公室提供)

紐約市 地鐵近期頻發暴力事件，民眾憂心治安，市長亞當斯(Eric Adams)5日表示將對乘客「查包」，州長霍楚 (Kathy Hochul)6日宣布，將部署共1000名州警和國民兵，協助地鐵巡邏和隨身行李檢查，另外也禁止被定罪的攻擊慣犯搭地鐵，並將在列車駕駛員車廂加裝攝影機。

截至3日，紐約市地鐵系統今年以來已經發生97起襲擊案件，比去年同期多出13起。霍楚表示，州府將即刻派遣750名國民兵和250名州警，與紐約市警共同在地鐵巡邏，並對乘客進行包箱檢查，防止槍枝和刀械等危險物品進入地鐵。

這是州府新公布的地鐵安全五項計畫之一，新計畫預計總投資為2000萬元，在增派上述警力的同時，組建十個心理健康工作團隊，為地鐵執法提供協助。此外還將在地鐵駕駛監控室車廂加裝攝影機，方便地鐵工作人員追蹤犯罪分子。

新計畫還擴大了對「地鐵慣犯」的懲治措施，允許法官在判決時，禁止地鐵攻擊犯再度使用所有大都會運輸署(MTA)通勤服務，相當於對犯罪分子實施公共交通禁令。

霍楚與MTA主席兼執行長利博(Janno Lieber)6日共同宣布新計畫時表示，搭乘地鐵不應該成為市民的心理負擔，擔心旁邊的人攜帶致命武器，「警力增加是為了不再有人突然拿刀、槍襲擊他人」。

對於「查包」細節，州府表示，地鐵安檢不會像機場嚴格，警察將隨機要求可疑乘客將隨身行李打開抽查。

市長亞當斯則說，每周將會有94個「查包小組」在全市136個地鐵站 檢查；「這將是一項每周七天、全天候的安檢，而且是隨機的。如果不想被查到，那就小心點別進地鐵站。」

霍楚還補充，地鐵警察將會設計一套新系統，標記地鐵慣犯並提供給地區檢察官，全面性防止再犯罪；根據市警局的統計，全市20%的地鐵犯罪案件都是由地鐵慣犯造成的，「所以我們需要與檢察官們協作，隨時更新地鐵慣犯數據庫。」