我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／海理退選 麥康諾挺川普、中共黨中央一意孤行

海理退選之後 支持者投給誰？

紐約貝賽2賊光天化日闖空門 華人屋主失財3.7萬

記者高雲兒／紐約即時報導
紐約市皇后區貝賽一帶最近發生入屋盜竊案，被害者為華裔，預計損失在3萬7000元左右；目前警方已公布兩名在光天化日下入屋行竊的男嫌照片，並懸賞最高3500元，呼籲民眾提供線索。(市警局提供)
紐約市皇后區貝賽一帶最近發生入屋盜竊案，被害者為華裔，預計損失在3萬7000元左右；目前警方已公布兩名在光天化日下入屋行竊的男嫌照片，並懸賞最高3500元，呼籲民眾提供線索。(市警局提供)

紐約市皇后區貝賽一帶最近發生入屋盜竊案，被害者為華裔，預計損失在3萬7000元左右；目前警方已公布兩名在光天化日下入屋行竊的男嫌照片，並懸賞最高3500元，呼籲民眾提供線索。

根據警方，2月28日中午12時15分左右，兩名男嫌開車在長島快速路(Long Island Expressway)以南一側的Cloverdale大道現身，並在附近的64大道把車停下；之後嫌犯下車，並拿來一把梯子，用來撬開並攀爬進附近一住宅。

二人進屋後趁屋內沒人，搜集了價值約3萬7000元的珠寶和衣物。警方表示，兩名嫌犯之後開黑色轎車逃離，現場無人受傷。經調查，屋主是華人。

紐約市警察局近日發布兩名嫌犯的監視器照片，其中一人穿著全黑服裝，而他的搭檔則穿著黑色連帽衛衣和灰色褲子，戴著口罩。警方懸賞3500元，鼓勵民眾積極提供有關這起案件的信息。

警方表示，民眾可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

根據最新的CompStat報告，到3月3日為止，轄管該案發生地的111警察分局今年已經報告了41起入室盜竊案，比去年同期的68起減少了27起，下降了39.7%。

紐約市 長島 口罩

上一則

紐約法拉盛63歲華婦騎電動滑板車 遭遇車禍身亡

延伸閱讀

紐約法拉盛63歲華婦騎電動滑板車 遭遇車禍身亡

紐約法拉盛63歲華婦騎電動滑板車 遭遇車禍身亡
紐約午後將降大雨 市府急發警報：防淹水、交通延誤

紐約午後將降大雨 市府急發警報：防淹水、交通延誤
泰王次子「為奪儲離婚」妻子大包小包搬離紐約愛巢

泰王次子「為奪儲離婚」妻子大包小包搬離紐約愛巢
華男購物未熄火 車被賊開走

華男購物未熄火 車被賊開走

熱門新聞

紐約一名地鐵駕駛在富爾頓街車站停靠時將頭伸出車窗。示意圖，非文中當事人。(路透)

紐約地鐵駕駛伸頭出車窗遭割喉 幾乎砍中頸動脈

2024-02-29 10:16
今年69歲的王女士說，她上周在網上看到該公寓出租房間，就於2月29日前來看房，她看到屋內幾乎家徒四壁，冰箱、爐灶、桌椅、熱水通通都沒有。(記者高雲兒／攝影)

紐約法拉盛華女涉5年騙50房客 真房東也無奈

2024-03-05 06:31
23歲的亨特(左)在地鐵襲擊大提琴手。(截自YouTube@Inside Edition)

無故攻擊紐約地鐵大提琴手 8項前科女嫌無保釋放候審

2024-03-03 13:35
曾女士此前向受害者們稱自己有一位很有錢的老公，但實際上他們早已離婚。(記者邢易霖 / 翻攝)

華女編造背景稱有富裕丈夫、認識政商名流 詐20人共騙600萬

2024-03-01 20:59
原為前房東家庭護理員的「租霸」搶先占房，使得購得房源的夫婦至今不得入住。照片非本案案主。(本報資料照)

紐約200萬買房卻遇「租霸」半年仍無法入住

2024-02-28 20:57
陳女士嘗試付停車費卻多次失敗，機器無法顯示已繳納的金額。(陳女士提供)

紐約法拉盛停車場繳費機交易失敗 華女停不滿3小時付逾百元

2024-03-03 06:40

超人氣

更多 >
圖表／「超級星期二」15州投票 川普大贏14州 將與拜登再對決

圖表／「超級星期二」15州投票 川普大贏14州 將與拜登再對決
敗光鍾鎮濤財產後成帶貨女王 60歲長相被網友出賣

敗光鍾鎮濤財產後成帶貨女王 60歲長相被網友出賣
華男騎重機消失在國家森林 失聯前行動很反常

華男騎重機消失在國家森林 失聯前行動很反常
海理宣布退選：沒有遺憾 籲川普爭取反對者支持

海理宣布退選：沒有遺憾 籲川普爭取反對者支持
德國男子「偷偷接種」217次新冠疫苗 醫學團隊檢查後這樣說

德國男子「偷偷接種」217次新冠疫苗 醫學團隊檢查後這樣說