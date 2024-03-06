紐約法拉盛63歲華婦騎電動滑板車 遭遇車禍身亡
根據紐約市警第109分局消息，皇后區法拉盛大學點大道(College Point Boulevard)與布拉森大道(Blossom Ave.)交界處，今天上午11時左右發生一起車禍，一位正騎電動滑板車的華裔老人不幸被一輛準備左轉進入布拉森大道的本田CRV車輛撞倒。隨即傷者緊急送往醫院，但最終搶救無效，被宣告死亡。
警方初步調查表示，一名41歲的女子駕駛一輛本田CRV，當時她正在大學點大道上行駛，在轉向布拉森大道時，撞倒了一名正在騎電動滑板車(Scooter)的63歲華裔女子，事故中，電動滑板車被從後面同方向駛來的車輛撞上。
據悉，急救人員及時趕到現場，將傷者送往長老會皇后醫院搶救。目前，該63歲女子已宣布死亡。警方表示，肇事者仍留在現場。事故尚未逮捕任何人，調查仍在進行中。死者的身分和姓名，待家屬適當通知後，將作進一步確認。
紐約公共安全巡邏隊(NYPSP)副隊長李啟基表示，在紐約繁忙的道路上，意外隨時會發生，雖然不少地方都設有專用單車道，但其實道路上的設計隱藏著很多危險，這些單車道基本上沒有安全設施。紅綠燈在路口處的道路指示設計，亦是失敗之中的失敗，毫無用處，幾乎每個路口都是造成人車爭路。此外，他不建議民眾使用電動滑板車，認為其存在很大的安全隱患。他說「使用電動滑板車，就好像跟死神做朋友。不要貪一時之方便，而失去寶貴的生命。」
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