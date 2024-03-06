紐約法拉盛63歲華婦騎電動滑板車 遭遇車禍身亡

事故現場，警方已將道路封鎖。(NYPSP提供)

根據紐約市警第109分局消息，皇后區法拉盛大學點 大道(College Point Boulevard)與布拉森大道(Blossom Ave.)交界處，今天上午11時左右發生一起車禍，一位正騎電動滑板車的華裔 老人不幸被一輛準備左轉進入布拉森大道的本田 CRV車輛撞倒。隨即傷者緊急送往醫院，但最終搶救無效，被宣告死亡。

警方初步調查表示，一名41歲的女子駕駛一輛本田CRV，當時她正在大學點大道上行駛，在轉向布拉森大道時，撞倒了一名正在騎電動滑板車(Scooter)的63歲華裔女子，事故中，電動滑板車被從後面同方向駛來的車輛撞上。

據悉，急救人員及時趕到現場，將傷者送往長老會皇后醫院搶救。目前，該63歲女子已宣布死亡。警方表示，肇事者仍留在現場。事故尚未逮捕任何人，調查仍在進行中。死者的身分和姓名，待家屬適當通知後，將作進一步確認。

紐約公共安全巡邏隊(NYPSP)副隊長李啟基表示，在紐約繁忙的道路上，意外隨時會發生，雖然不少地方都設有專用單車道，但其實道路上的設計隱藏著很多危險，這些單車道基本上沒有安全設施。紅綠燈在路口處的道路指示設計，亦是失敗之中的失敗，毫無用處，幾乎每個路口都是造成人車爭路。此外，他不建議民眾使用電動滑板車，認為其存在很大的安全隱患。他說「使用電動滑板車，就好像跟死神做朋友。不要貪一時之方便，而失去寶貴的生命。」