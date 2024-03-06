紐約午後將降大雨 市府急發警報：防淹水、交通延誤

紐約市急發洪水及旅行警報，建議市民做好準備、防範淹水風險。(記者張心/攝影)

紐約市 緊急事務管理局(NYC Emergency Management Department)急發洪水 及旅行警報，預計全市自6日午後至7日午前將有中到大雨，部分地區可能出現洪澇災害，建議市民做好準備、防範淹水風險。

根據國家氣象局(National Weather Service)最新預測，6日下午1時開始，全市將有持續性中到大雨，在7日凌晨變為小雨，但在7日午前轉為陣雨。總降雨量預計在1.5吋至3吋，雨勢最大時段預估為6日下午3時至午夜，每小時可能會降下1吋雨，但不會有極端降雨出現。降雨伴隨陣風，預估風速在大約10至15哩每小時，氣溫約50華氏度。

紐約市緊急事務管理局通知，此次降雨可能導致部分社區出現洪水，尤其是低窪和排水不良的地區。此外，洪水也會造成交通延誤和上下班高峰堵塞。「洪水警報將在6日晚間解除，但殘留的洪水影響可能會持續到7日上午。」

市長亞當斯 (Eric Adams)表示，市民應該做好準備，警惕即將到來的大雨，尤其是需要外出通勤的上班族，要做好交通大範圍延誤的準備。

市緊急事務管理局局長以斯科(Zachary Iscol)也警告，住在地下室、低窪地區的民眾應提高警惕，提前採取安全預防措施，並關注官方訊息，了解最新情況。2021年，颶風艾妲(Ida)侵襲紐約，連夜的暴雨曾致11名地下室住戶溺斃，其中包括至少五名華人。

市緊急事務管理局建議，住在洪水易發區地下室的民眾，應暫時搬到地勢較高處；外出盡量使用公共交通工具，駕車時慢速行駛，在交通主幹道或高速公路前行；不要開車駛過被洪水淹沒的街道。

如需要了解更多官方安全提示，請訪問NYC.gov/SevereWeather。民眾也可以註冊免費警報系統「Notify NYC」，及時掌握最新情況；訂閱可訪問NYC.gov/NotifyNYC，或撥打311。