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商業垃圾處理新規生效 寬限期後違者將罰

記者劉梓祁／紐約即時報導
市府提醒商家垃圾處理新規已生效，並有一個月的寬限期。(記者許君達／攝影)
市府提醒商家垃圾處理新規已生效，並有一個月的寬限期。(記者許君達／攝影)

由於紐約市內鼠患問題嚴重，市長亞當斯(Eric Adams)去年頒布新規，要求餐飲業者須將垃圾放入附有蓋子容器中，並隨後拓展至所有連鎖商戶；該新規已於3月1日生效，商家將有一個月的寬限期，期滿後市府將開罰。

為了加強市容、減少鼠患，自去年7月30日起，所有與食品相關業者(Food-related Businesses)，包括餐館、餐飲公司、雜貨店、熟食店、小賣部等，都被要求將垃圾放在容器中；而從今年3月起，所有商家都須將垃圾放入容器，且垃圾箱放在街道上的時間為閉店前一小時或晚上8時。

根據市府指南，相關業者已禁止將垃圾袋放置於路旁，且垃圾桶的擺放時間為晚上8時後或營業結束前一小時。細則顯示，當垃圾桶未被使用時，商鋪管理者需將其收起或保持在建築物三呎的範圍內；若不遵守規定將面臨罰款，第一次違規時為50元，第二和第三次違規分別升至100元和200元。

亞當斯表示，在市府開始徵收罰款前，將有一個月的寬限期，相信新規將顯著改善城市環境狀況。他強調，目前每日均有約2200萬磅垃圾在街頭等待回收，而此規定可視作「垃圾革命」，為街道衛生帶來正面影響。

市清潔局局長蒂池(Jessica Tisch)則說，當局已在早前對商家進行有廣泛的溝通工作，因此相信其不會存在過多擔憂。她還表示，定立三呎限制因考慮到部分業者室內空間不足，從而也沒有具體要求容器類型和擺放位置。

除與前市長彭博(Michael Bloomberg)交流外，亞當斯還在日前宣布引進新型側卸垃圾車和封閉式路邊垃圾箱，並在上西城先行試點，但同時可能導致4萬4000個至6萬8000個之間的停車位被占用。

亞當斯 紐約市

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