我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華女編造背景稱有富裕丈夫、認識政商名流 詐20人共騙600萬

暴雪周末襲太浩湖 華人訂房取消損失破千美元

紐約有1/5詐騙為身分盜竊 2023年共因詐騙損失4億元

記者顏潔恩／紐約即時報導
不法分子經常透過盜取郵件，盜竊受害者身分。(記者顏嘉瑩／攝影)
不法分子經常透過盜取郵件，盜竊受害者身分。(記者顏嘉瑩／攝影)

聯邦貿易委員會(Federal Trade Commission, FTC)最新發布的報告，紐約州去年共收到超過11萬起詐騙與投訴，財務損失超過4億元，其中有五分之一的詐騙源於身分盜竊(Identity Theft)，是最常見的詐騙類型。

FTC根據收集到的欺詐案件數量，分析全美各州的情況以及2023年損失的金額，並最終總結出各州幾種最常見的詐騙類型；從人口規模和資金虧損看來，紐約被列為全美第21個詐騙案最多的州，去年共有11萬1817份詐騙案舉報，財務損失約4億89萬7419元，相當於每10萬居民中損失了200萬元。

紐約州十個最常見的詐騙類型包括，身分盜竊(20%)、與徵信所、資訊提供者有關的虛假信息報告(17%)、冒充詐騙(14%)、網路購物和負面評價(7%)、銀行和貸款人(5%)、信用卡和遺失保護(3%)、網路服務(3%)、汽車相關詐騙(3%)、獎品、抽獎和彩票類(2%)、以及醫療保險(2%)。

占據五分之一，身分盜竊最常見的詐騙類型，指的是有人未經許可權限，取得受害者的個人或財務信息，導致信用損害、金錢損失，且花費額外的時間去處理問題；民眾平時要注意帳單和消費紀錄，若出現可疑的交易，應第一時間報警並向銀行反映。

此外，偷取信件也是不法分子獲得民眾身分的方式之一，若居民發現郵箱的信件遺失、一段時間都未收到信件，就應有所戒備；除非是購物公司或相關機構的官方網站，否則不要在通話或簡訊中分享銀行帳戶、社安號、出生日期等信息。

針對該報告，FTC一名發言人表示，隨著詐騙者愈來愈會採用創意的策略去掌握人們的財務狀況，任何年齡段的人都有可能成為欺詐的受害者；防止上當的最佳方式就是鑑定與你交談的人的身分，是否真的是他們聲稱的人，並在披露個人信息以前，先利用各種渠道去驗證他們的身分。

若民眾或認識的人淪為欺詐案的受害者，請立即瀏覽ReportFraud.ftc.gov向FTC舉報。

紐約州 醫療保險 貸款

上一則

華男爭車位被狂毆 八旬華嫗遭搶項鍊

下一則

華女編造背景稱有富裕丈夫、認識政商名流 詐20人共騙600萬

延伸閱讀

紐約植物園蘭花展 今年還附時裝秀

紐約植物園蘭花展 今年還附時裝秀
紐約第3國會選區議員蘇奧齊宣誓就職 關注邊境和稅收

紐約第3國會選區議員蘇奧齊宣誓就職 關注邊境和稅收
曼哈頓五分局：春節搶案、重竊減 重大攻擊增加

曼哈頓五分局：春節搶案、重竊減 重大攻擊增加
周末好去處／「她很棒」女性運動月

周末好去處／「她很棒」女性運動月

熱門新聞

艾伯特愛因斯坦醫學院。(取自Wikimedia Commons)

收到10億元捐款 紐約這家醫學院今後免學費

2024-02-26 16:45
紐約一名地鐵駕駛在富爾頓街車站停靠時將頭伸出車窗。示意圖，非文中當事人。(路透)

紐約地鐵駕駛伸頭出車窗遭割喉 幾乎砍中頸動脈

2024-02-29 10:16
紐約皇后區法拉盛大學點大道(College Point Boulevard)的居民樓內，23日清晨發生一起持刀傷人事件。圖為法拉盛，非事發現場。(記者邢易霖 / 攝影)

女子清晨離開紐約法拉盛賭檔 遭亞裔男性侵、刺5刀

2024-02-24 10:31
不少走線客到法拉盛的仲介公司，尋求一份穩定的工作。(記者邢易霖／攝影)

華人走線客怨交培訓費 卻沒保證有工作 仲介：沒這種承諾

2024-02-25 16:45
原為前房東家庭護理員的「租霸」搶先占房，使得購得房源的夫婦至今不得入住。照片非本案案主。(本報資料照)

紐約200萬買房卻遇「租霸」半年仍無法入住

2024-02-28 20:57
華男長島被捕後入境遭扣，於近日在紐約南區聯邦法院提出訴訟，控告國土安全部。圖為紐約南區聯邦法院。(記者劉梓祁／攝影)

華男被捕後再入境面臨遣返 控告國安部

2024-02-25 11:23

超人氣

更多 >
疑嫉妒暗戀女未婚夫 MIT潘勤軒槍殺耶魯華生終於認罪

疑嫉妒暗戀女未婚夫 MIT潘勤軒槍殺耶魯華生終於認罪
德州警長：趙安吉之死 先朝刑事方向偵辦

德州警長：趙安吉之死 先朝刑事方向偵辦
年入25萬上層階級 富者愈富 美百大富城 加州上榜37個

年入25萬上層階級 富者愈富 美百大富城 加州上榜37個
川普若推翻IRA法案 經濟優勢恐將被中國整碗端走

川普若推翻IRA法案 經濟優勢恐將被中國整碗端走
中國偷渡客源源不斷湧入 多人改走北路 在美加邊境被捕

中國偷渡客源源不斷湧入 多人改走北路 在美加邊境被捕