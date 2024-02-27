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扮和尚走私6公斤毒品 台灣男大生日本成田機場被捕

女乘客不付車資還傷人 皇后區亞裔男司機受傷住院

記者高雲兒／紐約即時報導
警方近日通輯一名坐計程車拒絕付錢，還用刀劃傷亞裔司機的女乘客。(紐約市警局提供)
警方近日通輯一名坐計程車拒絕付錢，還用刀劃傷亞裔司機的女乘客。(紐約市警局提供)

警方近日通輯一名坐計程車拒絕付錢，還用刀畫傷亞裔司機的女乘客。警方呼籲民眾提供線索，早日捉拿該女嫌。

根據警方，該案件發生在2月11日凌晨，這名亞裔計程車司機在曼哈頓接載該女嫌。司機說，這名女子最初想要去拉瓜迪亞機場，但後來決定在附近下車，最終於凌晨2時左右，在23大道89-00號前下車。

但當司機要求她支付車資時，這名女子拿出一把刀，劃破了他的脖子和臉，然後朝東沿23大道步行逃跑。急救人員隨後抵達現場，將受害司機送往艾姆赫斯特醫院，他目前情況穩定。

紐約市警局表示，由於嫌疑人未支付車資，該事件被認定為搶劫。警方也在近日公布了嫌疑人的監視圖像，並描述她為黑髮，最後被看到時穿著粉紅色褲子、白色厚底運動鞋，上身穿白色，並攜帶一黃色手袋。

警方表示，該嫌犯仍在逃，呼籲知情民眾提供線索，民眾可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

根據最新的CompStat報告，截至2月18日，轄管該案發生地的第115警察分局，在今年已報告45起搶劫案，比去年同期的33起多了12起，增長了36.4%。

亞裔 紐約市 曼哈頓

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