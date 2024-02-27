紐約皇后區74名無證客男子擠地下室 輪流睡覺 僅有兩廁

紐約市執法機構在近日對皇后區南部李奇蒙丘(Richmond Hill)一家家具店就安全問題進行搜查時，意外發現該家具店後方建築的地下室竟然住了74名無證客男子，他們輪流睡在40多張床鋪上，且廁所僅有兩個。(谷歌地圖截圖)

紐約市 執法機構在近日對皇后區南部李奇蒙丘(Richmond Hill)一家家具店就安全問題進行搜查時，意外發現該家具店後方建築的地下室竟然住了74名無證客 男子，他們輪流睡在40多張床鋪上，且廁所僅有兩個；房東稱，這是由於紐約市府對庇護 中心居住時間做了限制，無證客無奈之下才擠在這裡；執法機構對該地下室進行了清空，並將所有無證客送往庇護中心。

據悉，該家具店位於自由大道(Liberty Avenue)132-03號，附近的一名鄰居在近日向市府部門舉報，稱該家具店後方有太多電單車在充電，對此造成的安全隱患十分擔憂。26日深夜，市消防局前往該地址調查時，意外發現地下室竟然住了87名男子，他們大都是非洲裔無證客；據描述，地下室十分擁擠，只有40多張床鋪，因此住客只能輪流睡覺，並排隊使用兩個廁所。

根據房東Ebou Sarr說，租客不想流浪街頭，才出此下策。去年9月，市府曾頒布政策，要求單身無證客每隔30天重新申請入住庇護所，但因為手續和等待問題，很多無證客常常會在過渡期沒有住所。

Ebou Sarr表示，自己也是移民，因此才想幫助他們，「他們真的好不容易才找到住的地方」；除了提供住所，他還提供三餐。市樓宇局(DOB)已要求所有住戶離開該住所，所有無家可歸的住客都被轉移至布朗士(Bronx)一處庇護所。

在地下室旁邊，市消防局也確實發現許多電單車正在充電，造成安全隱患，他們還將就此進一步調查。