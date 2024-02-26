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收到10億捐款 紐約這家醫學院今後免學費

世界新聞網王若馨／即時報導
艾伯特愛因斯坦醫學院。(取自Wikimedia Commons)
艾伯特愛因斯坦醫學院。(取自Wikimedia Commons)

紐約時報及華爾街日報報導，位於紐約市布朗士區(Bronx)的艾伯特愛因斯坦醫學院(Albert Einstein College of Medicine)今後就讀免學費，因為該校收到了一筆驚人的捐款：10億元。

這筆捐款可能是美國醫學院有史以來最大的一筆。

捐贈者是露絲·高特斯曼(Ruth Gottesman)，她是波克夏已故股東高特斯曼(David "Sandy" Gottesman)的遺孀，她也是該校教授及董事會主席。

她的丈夫高特斯曼2022年去世，享壽96歲。據彭博報導，他是巴菲特長達60年的朋友，截至2022年中期，他對波克夏公司的早期投資，使他的淨資產接近30億元。

這筆捐款將用來支付該校所有學生的學費。

該校表示，希望此舉能幫助更多學生從醫，因為醫學院高昂的學費可能會讓許多人望之卻步。

根據美國醫學院協會(Association of American Medical Colleges)數據，2023年國內醫學生的貸款債務負擔中位數為20萬元；有84%的醫學生至少借了10萬元。

該校今年學費接近6萬元，且據校方估計，學生每年在生活費、書籍費和其他雜費的預算至少須3.5萬元。

這筆捐款之所以引人注目，不僅因其龐大的數字，還因為該校位於紐約市最貧困的布朗士區；布朗士區的過早死亡率很高，是紐約最不健康的區。

布朗士 波克夏 紐約市

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