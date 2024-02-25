我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

煙台湧大量「陰莖魚」民眾搶撈傳已多人溺水

封面故事／首次擔任陪審團員 就遇上名案件

天氣晴朗 紐約華埠新春大遊行 人山人海

記者范航瑜／紐約即時報導
華埠特色的無火彩紙砲。(記者范航瑜／攝影)
華埠特色的無火彩紙砲。(記者范航瑜／攝影)

美國繁榮華埠總會主辦的「紐約第26屆新春愛心大遊行文化節」25日在曼哈頓華埠盛大開幕。當日天公作美，吸引了來自各地的民眾前來觀賞。不少觀眾都表示人流比去年更多。

本次遊行的路線從勿街出發，經過劉錦方廣場、東百老匯、愛烈治街、科西街，最後在格蘭街結束。節目包括傳統的舞龍舞獅、中西結合的舞蹈表演，以及古董車和超級跑車隊伍展示。

居住在布碌崙(布魯克林)的唐女士與朋友們特地趕來參加遊行，她表示自己每年都不會錯過這一年度盛會，並且感嘆今年的天氣格外晴朗。她特別攜帶了國旗以表達節日的歡慶。唐女士說，今年唯一的美中不足就是觀眾人數太多，她沒能成功到最前面欣賞節目，只能遠觀。

來自曼哈頓中城的毛女士攜全家和幾位好友一同來到現場。多年參加新春遊行的毛女士同樣表示，今年的人流似乎比去年更加密集。往年她們還能在不同街道間穿梭，而今年卻幾乎舉步維艱。她和家人還體驗了具有華埠特色的無火彩紙砲。

不僅本地居民，許多來自其他地區的外族裔遊客也專程前來，希望親眼見證紐約華埠著名的新春遊行。他們中有人頭戴象徵龍年的裝飾，有的身穿印有龍元素的服裝；現場還有外族裔攤販銷售龍型氣球。

居住在布碌崙(布魯克林)的唐女士與朋友們特地趕來參加遊行。(記者范航瑜／攝影)
居住在布碌崙(布魯克林)的唐女士與朋友們特地趕來參加遊行。(記者范航瑜／攝影)
現場還有外族裔攤販銷售龍型氣球。(記者范航瑜／攝影)
現場還有外族裔攤販銷售龍型氣球。(記者范航瑜／攝影)
來自曼哈頓中城的毛女士攜全家和幾位好友一同來到現場。(記者范航瑜／攝影)
來自曼哈頓中城的毛女士攜全家和幾位好友一同來到現場。(記者范航瑜／攝影)
當日天公作美，吸引了來自各地的民眾前來觀賞。不少觀眾都表示人流比去年更多。(記者...
當日天公作美，吸引了來自各地的民眾前來觀賞。不少觀眾都表示人流比去年更多。(記者范航瑜／攝影)

華埠 曼哈頓 布碌崙

上一則

華男被捕後再入境面臨遣返 控告國安部

延伸閱讀

遊行、舞龍舞獅慶元宵 適逢大選年印尼慶典規模縮小

遊行、舞龍舞獅慶元宵 適逢大選年印尼慶典規模縮小
舊金山華埠龍年巡遊 亞裔影后奧卡菲娜直呼完美

舊金山華埠龍年巡遊 亞裔影后奧卡菲娜直呼完美
世報元宵節華埠擺攤 宣傳反仇恨

世報元宵節華埠擺攤 宣傳反仇恨
華埠爆竹跑 騎車長跑健行年味濃

華埠爆竹跑 騎車長跑健行年味濃

熱門新聞

一名年輕女子在紐約市一家寵物店莫名搧了旁人一巴掌。(擷自YouTube@NBC News)

紐約女在寵物店踢狗籠 還搧觀光客巴掌

2024-02-20 14:57
紐約皇后區法拉盛大學點大道(College Point Boulevard)的居民樓內，23日清晨發生一起持刀傷人事件。圖為法拉盛，非事發現場。(記者邢易霖 / 攝影)

女子清晨離開紐約法拉盛賭檔 遭亞裔男性侵、刺5刀

2024-02-24 10:31
孫衛東目前已搬到法拉盛一處公寓居住，由有經驗的阿姨陪護。圖為此前他的生活照。(孫衛東自願者團隊提供)

「復旦流浪博士」近況曝光 搬進公寓、天天去圖書館

2024-02-22 20:47
白人男子被無辜攻擊，鮮血染濕衣服。(讀者提供)

紐約皇后廣場地鐵站發生襲擊事件 白人男子慘遭暴打

2024-02-20 19:08
目前約有968名無證客在戶外或地鐵中過夜。與去年的數據相比，露宿街頭的無證客數量大約增長了25%。(美聯社)

紐約市近千無證客露宿街頭地鐵 華人憂心社安

2024-02-19 06:53
路女士的iPad出現防詐騙示警，她打電話過去卻慘遭詐騙6000元。圖為示意圖。(記者顏嘉瑩／攝影)

駭客新手法 紐約法拉盛老人遭騙6000元

2024-02-18 14:58

超人氣

更多 >
3星座3月事業最旺：屬鼠「財運爆發」 他們將得老闆賞識

3星座3月事業最旺：屬鼠「財運爆發」 他們將得老闆賞識
華裔科學家 發現癌症新療法

華裔科學家 發現癌症新療法
蓋拉格：SpaceX將停止供台灣使用的衛星服務

蓋拉格：SpaceX將停止供台灣使用的衛星服務
賈玲PO「站在山頂」照片回應惡評？ 有人讚帥氣 有人批臉皮厚

賈玲PO「站在山頂」照片回應惡評？ 有人讚帥氣 有人批臉皮厚
傳英王罹癌「比想像中危險」 繼位計畫悄展開

傳英王罹癌「比想像中危險」 繼位計畫悄展開