天氣晴朗 紐約華埠新春大遊行 人山人海
美國繁榮華埠總會主辦的「紐約第26屆新春愛心大遊行文化節」25日在曼哈頓華埠盛大開幕。當日天公作美，吸引了來自各地的民眾前來觀賞。不少觀眾都表示人流比去年更多。
本次遊行的路線從勿街出發，經過劉錦方廣場、東百老匯、愛烈治街、科西街，最後在格蘭街結束。節目包括傳統的舞龍舞獅、中西結合的舞蹈表演，以及古董車和超級跑車隊伍展示。
居住在布碌崙(布魯克林)的唐女士與朋友們特地趕來參加遊行，她表示自己每年都不會錯過這一年度盛會，並且感嘆今年的天氣格外晴朗。她特別攜帶了國旗以表達節日的歡慶。唐女士說，今年唯一的美中不足就是觀眾人數太多，她沒能成功到最前面欣賞節目，只能遠觀。
來自曼哈頓中城的毛女士攜全家和幾位好友一同來到現場。多年參加新春遊行的毛女士同樣表示，今年的人流似乎比去年更加密集。往年她們還能在不同街道間穿梭，而今年卻幾乎舉步維艱。她和家人還體驗了具有華埠特色的無火彩紙砲。
不僅本地居民，許多來自其他地區的外族裔遊客也專程前來，希望親眼見證紐約華埠著名的新春遊行。他們中有人頭戴象徵龍年的裝飾，有的身穿印有龍元素的服裝；現場還有外族裔攤販銷售龍型氣球。
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